THY'den tarihi rekor! Kadın pilot sayısı 211'e ulaştı
Türk Hava Yolları (THY), kadın pilot sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı. 2006 yılında sadece 6 olan kadın pilot sayısı bu yıl itibariyla 35 kat artarak 211'e çıktı. Milli havayolu şirketinde kadın pilotlar uzun menziller de dahil her uçakta görev alıyor. THY, eğitimdekiler de dahil 39 kaptan ve 172 de ikinci pilotun bulunmasıyla dünyada en çok kadın pilotun görev yaptığı sayılı havayolu şirketlerinden biri oldu.THY'de görev yapan kadın pilotlardan Selin Sevimli, Didem Bayrakdar ve İrem Poyraz, hemcinslerine pilot olmaları çağrısında bulundular.
Türk havacılık tarihine Bedriye Tahir Gökmen, 1930'lu yıllarda ilk Türk kadın pilotu olarak adını yazdırması sonrası Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen de 1936 yılında dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu unvanı aldı. 1993 yılından itibaren ise Türkiye'de ticari havayollarına kadın pilotlar katılmaya başladı. Türk Hava Yolları'nın ilk kadın pilotu ve ilk kaptan pilotu da o tarihlerde Emel Arman oldu. Airbus 340 tipi uçaklarda 2. pilot koltuğunda oturan Arman, 1997 yılında Atlas Okyanusu'nu geçerek ABD'nin New York kentine gitti ve "okyanusu aşan ilk Türk kadın pilotu unvanını aldı. Kadın pilotlarla kokpitte görev alan erkek kaptan pilotlar da meslektaşlarından onlardan övgüyle bahsediyor.
THY KADIN PİLOT SAYISINDA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Daha önce sadece Türk Hava Kuvvetleri'nde olan pilotluk eğitiminin, sivil okullara da verilmesiyle Türk sivil havacılığında birbiri ardına kadın pilotlar uçmaya başladı. THY'de 2006 yılında 6 olan kadın pilot sayısı da 2020 yılı itibariyle rekor düzeyde artarak 211'e çıktı. THY'de kadın pilot sayısı tüm zamanların rekoru olarak tarihe geçti.
EN ÇOK KADIN PİLOTUN UÇTUĞU SAYILI HAVAYOLLARINDAN OLDU
THY, dünyada en çok kadın pilotun görev yaptığı sayılı havayolu şirketlerinden biri oldu. THY'de artık eğitimdekiler de dahil zorlu sınavları geçen kadın 39 kaptan ve 172 de first officer olarak adlandırılan ikinci pilot bulunuyor. Bu pilotlar arasında THY Uçuş Akademesi'nden mezunlar, asker kökenli olanlar, herhangi bir okulun pilotaj bölümünden mezunlar var. Her geçen yıl uçak filosu ve uçtuğu nokta sayısı artan THY büyümesine paralel olarak bünyesine yeni pilotlar da katıyor. THY en çok kendi pilotunu yetiştirmek adına üniversite mezunu adaylardan seçiyor. THY'de bunun yanı sıra yabancı kadın pilotlar da bulunuyor.
"LİSEDE KADIN KAPTANI GÖRÜNCE BU MESLEĞE AŞIK OLDUM
Türk Hava Yolları (THY), kadın pilot sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı. 2006 yılında sadece 6 olan kadın pilot sayısı bu yıl itibariyla 35 kat artarak 211'e çıktı. Milli havayolu şirketinde kadın pilotlar uzun menziller de dahil her uçakta görev alıyor. THY, eğitimdekiler de dahil 39 kaptan ve 172 de ikinci pilotun bulunmasıyla dünyada en çok kadın pilotun görev yaptığı sayılı havayolu şirketlerinden biri oldu.THY'de görev yapan kadın pilotlardan Selin Sevimli, Didem Bayrakdar ve İrem Poyraz, hemcinslerine pilot olmaları çağrısında bulundular.
Türk Hava Yolları'nda görev yapan Boeing 737 uçaklarında görev alan kadın pilotlardan Selin Sevimli, Didem Bayrakdar ve İrem Poyraz da konuştu. THY'de 8 yıldır uçan Anadolu Üniversitesi Pilotaj bölümü mezunu Selin Sevimli, pilot olmaya lisedeyken bir kadın kaptanı kokpitte görmesiyle başlamış. THY'nin 29 yaşındaki Boeing 737 kaptan pilotlarından Selin Sevimli, "Pilotluk maceram aslında bir kadın kaptanın kokpit de görmemle başladı. Bu anlamda pilot olmak benim de dikkatimi çekmişti. Lise yıllarımda çevremi inceleyip mesleklerle ilgili araştırma yaparken gerçekten beni çok etkilemişti. Bu mesleği araştırmaya başlamıştım.Daha sonra ise Anadolu Üniversitesi'nin pilotaj bölümü olduğunu öğrendim ve bu bölümü orada okuyabileceğimi gördüm. Bu bölüme hazırlandım ve girdim. THY, bayrak taşıyıcı bir şirket ve çok önemli bir şirket. Dünyanın bütün noktalarına bayrağımızı taşımak ve THY'de uçmak öncelikle benim için bir gurur. Mesleki anlamda da böyle güzel bir şirket de işimi yapabildiğim için bu konuda çok mutluyum." dedi.