Tesla aldı resmen uçtu! Bitcoin'den tarihi rekor!

Tesla 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmasının ardından Bitcoin'den yeni bir rekor geldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 15'ten çok artışla 43,965.49 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeye tırmandı.

08.02.2021 17:12 - Son Güncelleme: 08.02.2021 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





