Tesla aldı resmen uçtu! Bitcoin'den tarihi rekor!
Tesla 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmasının ardından Bitcoin'den yeni bir rekor geldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 15'ten çok artışla 43,965.49 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeye tırmandı.
08.02.2021 17:12
- Son Güncelleme: 08.02.2021 17:12
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 15'ten çok artışla 43,965.49 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeye tırmandı.