Bugünkü
Takvim

Tesla aldı resmen uçtu! Bitcoin'den tarihi rekor!

Tesla 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmasının ardından Bitcoin'den yeni bir rekor geldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 15'ten çok artışla 43,965.49 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeye tırmandı.

08.02.2021 17:12 - Son Güncelleme: 08.02.2021 17:12
Tesla aldı resmen uçtu! Bitcoin'den tarihi rekor!

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 15'ten çok artışla 43,965.49 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeye tırmandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tesla aldı resmen uçtu! Bitcoin'den tarihi rekor!

Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak.

Tesla aldı resmen uçtu! Bitcoin'den tarihi rekor!

Açıklama, Tesla CEO'su Elon Musk'ın, Bitcoin, Ether, Ripple'ın XRP'si başta olmak üzere birçok popüler kripto para biriminde, yüksek değer artışıyla yansıyan sosyal medya kampanyasının ardından geldi.

Tesla aldı resmen uçtu! Bitcoin'den tarihi rekor!

Ayrıca Twitter CEO'su Jack Dorsey, kripto para birimine de yatırım yaptığını açıkladı.

Tesla aldı resmen uçtu! Bitcoin'den tarihi rekor!

TESLA'DAN 1,5 MİLYAR DOLARLIK BİTCOİN YATIRIMI
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurdu.