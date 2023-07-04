Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama!
Temmuz ayıyla birlikte engelli maaşları son dakika merak edilip araştırılmaya başlandı. 2023 Temmuz ayı memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla birlikte yeni engelli aylığı maaşları da bu açıdan belli oluyor. Peki, 2023 zamlı engeli aylığı ne kadar oldu? 2023 Temmuz %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte tüm merak edilenler...
04.07.2023 11:36 - Son Güncelleme: 04.07.2023 11:37
Milyonların beklediği zam müjdesi için geri sayım bitti. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan faydalanabilecek. Peki, Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...