Milyonların beklediği zam müjdesi için geri sayım bitti. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan faydalanabilecek. Peki, Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...