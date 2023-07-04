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Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama!

Temmuz ayıyla birlikte engelli maaşları son dakika merak edilip araştırılmaya başlandı. 2023 Temmuz ayı memur ve emekli zamlarının belli olmasıyla birlikte yeni engelli aylığı maaşları da bu açıdan belli oluyor. Peki, 2023 zamlı engeli aylığı ne kadar oldu? 2023 Temmuz %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

04.07.2023 11:36 - Son Güncelleme: 04.07.2023 11:37
Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama!

Milyonların beklediği zam müjdesi için geri sayım bitti. Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş bu zamdan faydalanabilecek. Peki, Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama!

Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

Henüz engelli aylıklarına yapılacak zam oranı netleşmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama!

MEVCUT MAAŞLAR NE KADAR?

Engelli aylığı hali hazırda 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL, Yüzde 70 ve üzeri olanlar için 2 bin 609 TL olarak ödeniyor.

Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama!

Engelli maaşı şartları nedir?

Engelli maaşını alabilmek için bazı kriterleri ve şartları karşılamak gerekir.

Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı %70 ve üstü engelli maaşı kaç TL? Temmuz 2023 %40-69 arası engelli aylığı hesaplama!

Kişi engelli maaşı almak istiyorsa en az %40 engel oranına sahip olması ve maddi anlamda yetersiz olması durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilir.

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