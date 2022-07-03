Temmuz ayı kira artış oranı 2022: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artışı 2022 zam hesaplama ekranı!

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı zam oranları hakkında araştırmalara başlandı. Bilindiği üzere her ay başında açıklanan enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı da belli oluyor. TÜİK tarafından Haziran enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Peki, Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!