Temmuz ayı kira artış oranı 2022: Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artışı 2022 zam hesaplama ekranı!
Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz kira zammı hakkında aramalar hız kazandı. Her ay başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. TÜİK son dakika Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kritik verinin açıklanmasıyla milyonlarca ev sahibi ve kiracı Temmuz ayında yapılacak kira zammı ile ilgili hesaplamalara başlayacak. Peki, Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte konu hakkında detaylar!
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı zam oranları hakkında araştırmalara başlandı. Bilindiği üzere her ay başında açıklanan enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı da belli oluyor. TÜİK tarafından Haziran enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Peki, Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!
Enflasyon oranları her ay bir önceki aydan yüksek açıklanmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon oranlarını bahane ederek bazı ev sahiplerinin her ay açıklanan kira artış oranının üzerinde kira artışı yaptığı haberleri gündemdeydi. Kiracıların mağduriyetini önlemek adına yeni kira düzenlemesi getirildi. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek düzenleme ile kira artış oranı sabitlendi. İşte konuya ilişkin detaylar haberimizde...
YENİ KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir.