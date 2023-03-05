Temmuz 2023'te %55 EK ZAM+ İntibak netleşiyor! Emekliye (SSK, Bağkur) 6.702 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) YENİ maaş çizelgesi!
Milyonlarca emekli 2. zamma yaklaşırken Temmuz 2023 aylıklarını merak ediyor. Şimdi yaklaşık 14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun gözü Temmuz zammında. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Esnaf emeklisi, 2000'den önce emekli olan ve SSK'lıların en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli, memur maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. İşte emekli memur meslek meslek maaş hesabı...
05.03.2023 16:19 - Son Güncelleme: 05.03.2023 16:25
Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler şimdi de Temmuz zammı için araştırmalara başladı. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan 2 veriyle beraber Temmuz zammı dönemi için ilk ipucu gelmeye başladı. Peki, Temmuz 2023'te SSK, Bağkur emeklileri kaç TL zam alacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi sonrası emekli maaş hesabı 2023!