Temmuz 2023'te %55 EK ZAM+ İntibak netleşiyor! Emekliye (SSK, Bağkur) 6.702 TL, Memura 12.632 TL MAAŞ! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) YENİ maaş çizelgesi!

Ocak ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekliler şimdi de Temmuz zammı için araştırmalara başladı. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan 2 veriyle beraber Temmuz zammı dönemi için ilk ipucu gelmeye başladı. Peki, Temmuz 2023'te SSK, Bağkur emeklileri kaç TL zam alacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK, Bağkur, Esnaf, 2000 öncesi sonrası emekli maaş hesabı 2023!