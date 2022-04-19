Tek kalemde peşin 16.394,72 TL karşılıksız ödeme yapılıyor! Devlet destekli olarak evleneceklere yardım müjdesi geldi!
Yeni dönemde evlenecek olan ancak artan masraflar sebebi ile desteğe ihtiyacı olanlarda, devlet bankalarından müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası çeyiz hesabı hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte devlet destekli çeyiz hesabı hizmetine ilişkin ayrıntılar
Ekonomi piyasalarının yaklaşık olarak 6- 7 aydır kötü bir grafiğe sahip olması, gündelik hayat içerisinde satın alınan hizmetlerin ve buna bağlı olarak da hizmet ürünlerinin arka arkaya zam almalarına sebep oldu. Bu kapsamda gelirleri sabit olan ancak giderleri günden güne katlanan vatandaşlar, evlilik planlarını ertelemeye ya da hayalini kurdukları düğünün bütçesini kısıtlamaya gitmek zorunda kaldılar. Bu noktada devreye giren devlet kurumları, evlilik hayallerinin maddi imkansızlıklar sebebi ile suya düşmesini önlemek amacı ile devlet destekli çeyiz hesabı hizmetinin sunulacağını ilan etti.
Devlet Destekli Çeyiz Hesabı Nedir?
Devlet, çeşitli kategoriler altında geliştirmiş olduğu bazı hizmetler ile ülke vatandaşlarına destek olmaktadır. İlgili destek hizmetlerinden birisi de yeni evlenecek olan çiftleri kapsamaktadır. Bu çerçevede geliştirilmiş olan desteğe "devlet destekli çeyiz hesabı" ismi verilmektedir.
Çeyiz Hesabı Açmanın Şartları Nelerdir?
Kamu bankaları ve devlet arasında imzalanan protokole göre isteyen herkes çeyiz hesabından yararlanamamaktadır. Kamu bankaları, ilgili mevduat hesaplarından yararlanabilecek olan kişilerin sağlamaları gereken şartları ve hizmetin özelliklerini şu şekilde belirlemiştir: