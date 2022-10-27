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Tek dilekçe yeter! 2 hatta 3 emekli maaşı alabilirsiniz! Hemen SGK'ya müracaat edin! Şartlar açıklandı!

Son dakika beklenilen açıklama nihayet geldi. Şartları karşılayan herkes anında SGK'ya başvuru etsin. 2 hem de 3 adet bile emekli maaşı alabilme imkanınız bulunuyor. Şartlar açıklandı. Çiftte maaş alabilmek isteyenleri yakından ilgilendiren haberin detayları açıklanmaya başladı. Vatandaş 3 maaş tutarı kadar SGK'dan destek alabilme olanaklarına sahip durumdalardır.

takvim.com.tr
27.10.2022 13:19 - Son Güncelleme: 27.10.2022 13:19
Tek dilekçe yeter! 2 hatta 3 emekli maaşı alabilirsiniz! Hemen SGK’ya müracaat edin! Şartlar açıklandı!

SGK bünyesinde yer alan haberde bu süreçte şartları karşılayan her vatandaşın kampanyadan yararlanma olanakları bulunuyor. SGK bağlamında oluşturulan yeni açıklamalarda gelecekte 3 emekli maaşının 4 emekli maaşına çıkarılacağı düşünülüyor. SGK konuyla alakalı değerlendirmeler yaparak vatandaşları mağdur etmeyeceklerini açıkladılar.

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Tek dilekçe yeter! 2 hatta 3 emekli maaşı alabilirsiniz! Hemen SGK’ya müracaat edin! Şartlar açıklandı!

SGK'dan Açıklamalar

Bu tip uygulamaları hayata geçiren SGK kişilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Kampanya kriterleri kapsamında sigorta türü hiçbir şekilde fark etmiyor.

Tek dilekçe yeter! 2 hatta 3 emekli maaşı alabilirsiniz! Hemen SGK’ya müracaat edin! Şartlar açıklandı!

Sonuç olarak vatandaşlara özel durumları bağlamında ödemeler yapılabiliyor.

Tek dilekçe yeter! 2 hatta 3 emekli maaşı alabilirsiniz! Hemen SGK’ya müracaat edin! Şartlar açıklandı!

Bireylerin mağduriyet düzeyini en aza indirmek amacıyla oluşturulan kampanyanın daha çok genişletileceği bekleniyor.

Tek dilekçe yeter! 2 hatta 3 emekli maaşı alabilirsiniz! Hemen SGK’ya müracaat edin! Şartlar açıklandı!

Şimdi oluşturulan açıklamalar ardından sizin kendi prim gün sayınızı isabetli bir şekilde hesaplamanız gerekiyor!

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