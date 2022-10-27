Tek dilekçe yeter! 2 hatta 3 emekli maaşı alabilirsiniz! Hemen SGK'ya müracaat edin! Şartlar açıklandı!
Son dakika beklenilen açıklama nihayet geldi. Şartları karşılayan herkes anında SGK'ya başvuru etsin. 2 hem de 3 adet bile emekli maaşı alabilme imkanınız bulunuyor. Şartlar açıklandı. Çiftte maaş alabilmek isteyenleri yakından ilgilendiren haberin detayları açıklanmaya başladı. Vatandaş 3 maaş tutarı kadar SGK'dan destek alabilme olanaklarına sahip durumdalardır.
27.10.2022 13:19 - Son Güncelleme: 27.10.2022 13:19
SGK bünyesinde yer alan haberde bu süreçte şartları karşılayan her vatandaşın kampanyadan yararlanma olanakları bulunuyor. SGK bağlamında oluşturulan yeni açıklamalarda gelecekte 3 emekli maaşının 4 emekli maaşına çıkarılacağı düşünülüyor. SGK konuyla alakalı değerlendirmeler yaparak vatandaşları mağdur etmeyeceklerini açıkladılar.
SGK'dan Açıklamalar
Bu tip uygulamaları hayata geçiren SGK kişilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Kampanya kriterleri kapsamında sigorta türü hiçbir şekilde fark etmiyor.