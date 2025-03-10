TEB ve ING’den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

ING ve TEB bankaları, 900 bin TL'ye kadar konut kredisi sunarak, konut sahibi olmak isteyen kişilere cazip faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle önemli bir fırsat sunuyor. Krediden faydalanmak isteyenlerin, belirlenen şartları yerine getirerek başvuru işlemlerini başlatmaları yeterli olacaktır.
Kredi Miktarı: 900 bin TL
Vade Süresi: 10 yıl
Faiz Oranı:
ING Bank: %3,14
TEB: %2,83
Toplam Ödeme:
ING Bank: 3.492.406 TL
TEB: 3.183.785 TL
Aylık Taksit Tutarı:
ING Bank: 28.969 TL
TEB: 26.397 TL
Konut kredisine başvurmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. ING ve TEB bankalarının belirlediği başvuru şartları şu şekilde:
Yaş: Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması.
Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesine sahip olunması.
Kredi Notu: Kredi notunun en az 1.100 puan olması.
Gelir Belgesi: Belgelenebilir bir gelire sahip olunması.
İkametgah Belgesi: İkametgah adresinin belgelenmesi.
Konutun Satış Bedelinin %20'sini Peşin Ödeme: Satın alınacak konutun en az %20'sinin peşin olarak ödenmesi.
Konutun Tapusu ve Durumu: Konutun kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tapusuna sahip olması, iskan izni bulunması ve konutun genel durumunun uygun olması.
Ekspertiz Raporu: Konutun değerinin belgelendiği bir ekspertiz raporunun alınması.
Tapu Kaydında İpotek veya Şerh Bulunmaması: Satın alınacak konutun tapu kaydında herhangi bir ipotek veya şerh bulunmaması gerekmektedir.
TCMB Kara Listesinde Olmamak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kara listesinde yer almamak.
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır