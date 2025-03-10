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TEB ve ING'den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

Konut fiyatlarının artması, ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaş için konut kredisi başvurularını gündeme getirdi. ING ve TEB bankaları, bu ihtiyacı karşılamak için uygun faiz oranları ve 10 yıl vade imkanı sunarak 900 bin TL'ye kadar konut kredisi desteği sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 13:16
TEB ve ING’den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

ING ve TEB bankaları, 900 bin TL'ye kadar konut kredisi sunarak, konut sahibi olmak isteyen kişilere cazip faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle önemli bir fırsat sunuyor. Krediden faydalanmak isteyenlerin, belirlenen şartları yerine getirerek başvuru işlemlerini başlatmaları yeterli olacaktır.

TEB ve ING’den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

Konut Kredisi Kampanyası Detayları

Kredi Miktarı: 900 bin TL

Vade Süresi: 10 yıl

Faiz Oranı:

ING Bank: %3,14

TEB: %2,83

TEB ve ING’den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

Toplam Ödeme:

ING Bank: 3.492.406 TL

TEB: 3.183.785 TL

Aylık Taksit Tutarı:

ING Bank: 28.969 TL

TEB: 26.397 TL

TEB ve ING’den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

Konut Kredisi İçin Başvuru Şartları

Konut kredisine başvurmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. ING ve TEB bankalarının belirlediği başvuru şartları şu şekilde:

Yaş: Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması.

Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesine sahip olunması.

TEB ve ING’den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

Kredi Notu: Kredi notunun en az 1.100 puan olması.

Gelir Belgesi: Belgelenebilir bir gelire sahip olunması.

İkametgah Belgesi: İkametgah adresinin belgelenmesi.

TEB ve ING’den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

Konutun Satış Bedelinin %20'sini Peşin Ödeme: Satın alınacak konutun en az %20'sinin peşin olarak ödenmesi.

Konutun Tapusu ve Durumu: Konutun kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tapusuna sahip olması, iskan izni bulunması ve konutun genel durumunun uygun olması.

TEB ve ING’den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

Ekspertiz Raporu: Konutun değerinin belgelendiği bir ekspertiz raporunun alınması.

Tapu Kaydında İpotek veya Şerh Bulunmaması: Satın alınacak konutun tapu kaydında herhangi bir ipotek veya şerh bulunmaması gerekmektedir.

TCMB Kara Listesinde Olmamak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kara listesinde yer almamak.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır