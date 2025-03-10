TEB ve ING’den ev alacaklara 120 ay vadeyle 900 bin TL konut kredisi

ING ve TEB bankaları, 900 bin TL'ye kadar konut kredisi sunarak, konut sahibi olmak isteyen kişilere cazip faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle önemli bir fırsat sunuyor. Krediden faydalanmak isteyenlerin, belirlenen şartları yerine getirerek başvuru işlemlerini başlatmaları yeterli olacaktır.

Konut Kredisi İçin Başvuru Şartları

Konut kredisine başvurmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. ING ve TEB bankalarının belirlediği başvuru şartları şu şekilde:

Yaş: Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması.

Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesine sahip olunması.