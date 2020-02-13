TEB, İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyonu kaç TL? SGK, SSK ve Bağkur'luya 2500 TL müjdesi!

Platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde yer almak için SGK ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde girişimlere başlama kararı da aldı.

Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, AA muhabirine kamu çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Bankalardan çalışanlar ile emekliler arasında ayrım yapmamalarını isteyen Çalışkan, "Banka promosyonları emeklilere çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli" dedi.