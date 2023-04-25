TC İL PLAKA SIRALAMASI KURA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı kura çekimi il sıralaması plaka kodları: Mersin, Bolu, Ankara, Bingöl, Balıkesir, Bursa, Burdur...
25 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI SON DAKİKA! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayınla devam ediyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurularda sonuçların canlı kura çekiminin ardından açıklanması bekleniyor. Bugün başlayan kura çekiminin akabinde il plaka sıralamasına göre isim listeleri yayımlanmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı kura hangi iller açıklandı? İşte iscisonuc.saglik.gov.tr LİSTE, CANLI, sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı kura çekimi il sıralaması plaka kodları Mersin, Bolu, Ankara, Bingöl, Balıkesir, Bursa, Burdur...
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 personel alımı kura çekimi il sıralaması plaka kodları 25 Nisan 2023 kura çekimiyle gündeme geldi. Bakanlık bünyesinde görev yapacak temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanları için başvuru yapan adaylar isim listelerini araştırmaya başladı. İŞKUR'dan alınan başvuruların ardından işçi alımı kura çekimi 2 gün sürecek. İşte TC İL PLAKA SIRALAMASI KURA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı kura çekimi il sıralaması plaka kodları: Mersin, Bolu, Ankara, Bingöl, Balıkesir, Bursa, Burdur...
İL PLAKA SIRALAMASI ATAMA SONUÇLARI!
Sağlık Bakanlığı 10. 900 sürekli işçi alımı 25-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.