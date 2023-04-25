TC İL PLAKA SIRALAMASI KURA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı kura çekimi il sıralaması plaka kodları: Mersin, Bolu, Ankara, Bingöl, Balıkesir, Bursa, Burdur...

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.