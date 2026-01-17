Tarım Kredi’den hafta sonu kataloğu! 17-18 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli fırsat ürünleri

Anadolu Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL
Çaykur Rize Turist Çay (1 kg): 275,00 TL
Tarım Kredi Koçbaşı Nohut (1 kg): 82,50 TL
Tarım Kredi Kırık Pirinç (1 kg): 29,90 TL
Tarım Kredi Bulgur Çeşitleri (Pilavlık, Köftelik, Çiğ Köftelik - 1 kg): 34,90 TL
Anadolu Kuru Fasulye (1 kg): 64,50 TL
Anadolu Beyaz Sirke (2 L): 29,90 TL
Nev Tuz İnce İyotlu Kaya Tuzu (500 g): 29,90 TL
Dr. Oetker Karbonat (250 g): 29,90 TL
Doğal Doktorum Organik Keçiboynuzu Pekmezi (800 g): 124,50 TL
Tavuk Baget (Kg - Keskinöğlu, Beypiliç, Banvit, Erpiliç vb.): 109,90 TL
Balık Ye / Kuzuoğlu Somon Fileto (400 g): 265,00 TL
Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g): 175,00 TL
Tarım Kredi Dana Pastırma (120 g): 245,00 TL
Sütaş Kaşar Peyniri (600 g): 215,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 195,00 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g): 89,90 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt (1500 g): 69,90 TL
Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g): 149,00 TL
Tarım Kredi Eski Kaşar Peyniri İnek (350 g): 149,00 TL
Tarım Kredi Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir İnek (600 g): 219,00 TL
Tarım Kredi Labne (200 g): 37,90 TL
Teksüt Yöresel Peynir 3'lü (200 g): 89,90 TL
Tarım Kredi Meyveli Yoğurt Çeşitleri (500 g): 41,50 TL