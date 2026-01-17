Tarım Kredi’den hafta sonu kataloğu! 17-18 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli fırsat ürünleri

PODCAST CANLI YAYIN

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde geçerli olacak hafta sonu kataloğunu yayımladı. Katalogda tavuk, ayçiçek yağı, toz şeker ile süt ve süt ürünlerinde yer alıyor.

Tüketicilerin temel gıda ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamayı hedefleyen kampanya, Tarım Kredi Market şubelerinde geçerli olacak. İşte yeni indirimli aktüel kataloğu!

TARIM KREDİ'DEN HAFTA SONU KATALOĞU

TMO Fındık Yağı (4 L): 500,00 TL

Tarım Kredi Riviera Zeytinyağı (2 L): 499,00 TL

Tarım Kredi Toz Şeker (2 kg): 87,50 TL

Tarım Kredi Saklı Dem Siyah Çay (1 kg): 185,00 TL

Tarım Kredi Gezen Tavuk Yumurtası (10'lu): 84,90 TL

Bütün Tavuk (kg) (Banvit, Erpiliç vb.): 85,00 TL

Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma (400 g): 196,00 TL

Tarım Kredi Dondurulmuş Bohça Mantı (400 g): 64,90 TL

Tarım Kredi Dana Macar Salam (250 g): 99,50 TL

Hasek / Asr Kelle Paça Çorbası (750 g): 165,00 TL

Tarım Kredi Türk Kahvesi (200 g): 88,50 TL

Sütaş Tereyağı Yayık (225 g): 124,90 TL

Sütaş Kaymaksız Yoğurt Kova (2000 g): 109,90 TL

Sütaş Ayran (2 L): 72,50 TL

Torku Süzme Peynir (450 g): 94,90 TL

Selpak Extra Tuvalet Kağıdı (3 Katlı, 16'lı): 139,00 TL

Aquabor Toz Deterjan (Beyazlar/Renkliler, 6 kg): 154,90 TL

Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı (2,97 L): 199,90 TL

Yumoş Extra Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ml): 169,90 TL

Clear Şampuan Çeşitleri (350 ml): 129,00 TL

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 75,00 TL

Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (250 ml): 65,00 TL

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi (250 ml): 65,00 TL

Mr. Oxy Maxima Bulaşık Deterjanı (650 ml): 44,90 TL

Mabel Marseille Duş Jeli Çeşitleri (750 ml): 65,90 TL

Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi (4x61 g): 29,90 TL

Ülker Saklıköy Sade Çikolatalı Kremalı Bisküvi (4x100 g): 54,90 TL

Ülker Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi (3x88 g): 38,90 TL

Ülker Çokoprens (300 g): 42,90 TL

Tarım Kredi Pötibör Bisküvi (700 g): 52,90 TL

Tarım Kredi Marshmallowlu Sandviç Kek (184 g): 38,90 TL

Tarım Kredi Çekirdeksiz Kuru Üzüm (1 kg): 187,90 TL

Tarım Kredi Ay Çekirdeği (500 g): 89,90 TL

Aypop Klasik Kaya Tuzlu Patlamış Mısır (85 g): 21,90 TL

Anadolu Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL

Çaykur Rize Turist Çay (1 kg): 275,00 TL

Tarım Kredi Koçbaşı Nohut (1 kg): 82,50 TL

Tarım Kredi Kırık Pirinç (1 kg): 29,90 TL

Tarım Kredi Bulgur Çeşitleri (Pilavlık, Köftelik, Çiğ Köftelik - 1 kg): 34,90 TL

Anadolu Kuru Fasulye (1 kg): 64,50 TL

Anadolu Beyaz Sirke (2 L): 29,90 TL

Nev Tuz İnce İyotlu Kaya Tuzu (500 g): 29,90 TL

Dr. Oetker Karbonat (250 g): 29,90 TL

Doğal Doktorum Organik Keçiboynuzu Pekmezi (800 g): 124,50 TL

Tavuk Baget (Kg - Keskinöğlu, Beypiliç, Banvit, Erpiliç vb.): 109,90 TL

Balık Ye / Kuzuoğlu Somon Fileto (400 g): 265,00 TL

Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g): 175,00 TL

Tarım Kredi Dana Pastırma (120 g): 245,00 TL

Sütaş Kaşar Peyniri (600 g): 215,00 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 195,00 TL

Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g): 89,90 TL

Tarım Kredi Tam Yağlı Doğal Yoğurt (1500 g): 69,90 TL

Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g): 149,00 TL

Tarım Kredi Eski Kaşar Peyniri İnek (350 g): 149,00 TL

Tarım Kredi Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir İnek (600 g): 219,00 TL

Tarım Kredi Labne (200 g): 37,90 TL

Teksüt Yöresel Peynir 3'lü (200 g): 89,90 TL

Tarım Kredi Meyveli Yoğurt Çeşitleri (500 g): 41,50 TL

Edding 7 Mini Fosforlu Kalem (5'li Set): 100,00 TL

Edding 89 Ofis Kalemi (5'li Blister): 100,00 TL

Edding 161 Yazı Tahtası Kalemi (3'lü Blister): 70,00 TL

Edding 244 Fosforlu Kalem (2'li Blister): 65,00 TL

Edding 144 Permanent Asetat Kalemi (Siyah): 35,00 TL

Renga Matara Çeşitleri (630 cc): 130,00 TL

Renga Matara Çeşitleri (500 cc): 100,00 TL

Meteksan Infinity A4 3+1 Konulu Spiralli Defter (120 Yaprak): 70,00 TL

Meteksan A4 Karina Spiralli Defter (100 Yaprak): 50,00 TL

Meteksan A4 Karina Spiralli Defter (80 Yaprak): 40,00 TL

Meteksan A4 Karina Spiralli Defter (60 Yaprak): 30,00 TL

Fatih Mercanlı Kurşun Kalem Klasik (12'li): 70,00 TL

Fatih Mercanlı Kurşun Kalem (10'lu): 50,00 TL

Fatih Ekonomik Çizim Seti: 50,00 TL

Fatih Kırmızı Kalem (6'lı): 35,00 TL

Fatih Silgi ve Kalemtıraş Seti: 25,00 TL