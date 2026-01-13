PODCAST CANLI YAYIN

Tarım Kredi'de yeni hafta fırsatı: 13-19 Ocak indirimli ürünler listesi açıklandı

Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketleri, 13-19 Ocak 2026 aktüel kataloğu, market alışverişini akıllı bir bütçe planıyla yapmayı hedefleyenlere kapsamlı bir seçenek sunuyor. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden ev hijyeninizi sağlamaya yardımcı ürünler bulunurken temel gıda grubunda mutfak gereksinimlerinizi karşılayacak pek çok ürün yer alıyor.

Tarım Kredi Market 13-19 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Yeni haftada temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden temel gıdaya, süt ve şarküteri ürünlerinden atıştırmalık ve içeceklere kadar geniş bir ürün grubu tüketicilerle buluşuyor.

13-19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Tuvalet Kağıdı (3 Katlı, 16'lı): 139,00 TL
Toz Deterjan (Beyazlar ve Renkliler İçin, 6 kg): 154,90 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri (2,97 L): 199,90 TL
Yumuşatıcı Çeşitleri (1440 ml): 169,90 TL
Şampuan Çeşitleri (350 ml): 129,00 TL
Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 75,00 TL
Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (250 ml): 65,00 TL
Bulaşık Makinesi Temizleyicisi (250 ml): 65,00 TL
Bulaşık Deterjanı Çeşitleri (650 ml): 44,90 TL
Duş Jeli Çeşitleri (750 ml): 65,90 TL
Fotokopi Kağıdı (A4, 500'lü): 108,90 TL

GIDA ÜRÜNLERİ
Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL
Tavuk Baget (kg): 109,90 TL
Rize Turist Çayı (1 kg): 275,00 TL
Somon Fileto (400 g): 265,00 TL
Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g): 175,00 TL
Dana Pastırma (120 g): 245,00 TL
Kaşar Peyniri (600 g): 215,00 TL
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 195,00 TL
Organik Yumurta (10'lu): 98,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g): 89,90 TL
Tam Yağlı Doğal Yoğurt (1500 g): 69,50 TL
Meyveli Yoğurt Çeşitleri (500 g): 41,50 TL
Süzme Peynir (850 g): 149,90 TL
Eski Kaşar Peyniri (İnek, 350 g): 149,00 TL
Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (Koyun, 600 g): 219,00 TL
Siyah Zeytin (XS-2XS, 1000 g): 145,00 TL
Kemik Suyu (6x80 g): 65,00 TL
Kıymalı Pide (3x125 g): 129,90 TL
Pizza Çeşitleri (417 g): 109,90 TL
Döner (200 g): 149,00 TL
Hindi Füme (60 g): 25,90 TL
Kakaolu Fındık Kreması (400 g): 84,50 TL
Labne (200 g): 37,90 TL
Yöresel Peynir Çeşitleri (200 g): 89,90 TL
Siyah Zeytin (Premium, 800 g): 329,00 TL
Beyaz Sirke (2 L): 29,90 TL
Karbonat (250 g): 29,90 TL
Kaya Tuzu (500 g): 29,90 TL
Nohut (1 kg): 82,50 TL
Kırık Pirinç (1 kg): 29,90 TL
Bulgur Çeşitleri (1 kg): 34,90 TL
Kuru Fasulye (1 kg): 64,50 TL
Keçiboynuzu Pekmezi (800 g): 124,50 TL

ATIŞTIRMALIKLAR VE İÇECEKLER

Gazlı İçecek Çeşitleri (1 L): 24,90 TL
Çocuk İçeceği Çeşitleri (200 ml): 13,90 TL
Dibek Kahvesi (200 g): 49,90 TL
Salep / Sıcak Çikolata (Tekli Paket): 4,00 TL
Pötibör Bisküvi (700 g): 52,90 TL
Sandviç Kek (184 g): 38,90 TL
Kremalı Sandviç Bisküvi (4x61 g): 29,90 TL
Çikolatalı Kremalı Bisküvi (4x100 g): 54,90 TL
Kuru Üzüm (Çekirdeksiz, 1 kg): 187,90 TL
Ay Çekirdeği (500 g): 89,90 TL
Patlamış Mısır (85 g): 21,90 TL
Meyveli Maden Suyu Çeşitleri (6x200 ml): 59,50 TL
Çokoprens Bisküvi (300 g): 42,90 TL
Sütlü Kremalı Bisküvi (3x88 g): 38,90 TL

