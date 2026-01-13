Tarım Kredi'de yeni hafta fırsatı: 13-19 Ocak indirimli ürünler listesi açıklandı

GIDA ÜRÜNLERİ
Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL
Tavuk Baget (kg): 109,90 TL
Rize Turist Çayı (1 kg): 275,00 TL
Somon Fileto (400 g): 265,00 TL
Fermente Dana Kangal Sucuk (180 g): 175,00 TL
Dana Pastırma (120 g): 245,00 TL
Kaşar Peyniri (600 g): 215,00 TL
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g): 195,00 TL
Organik Yumurta (10'lu): 98,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g): 89,90 TL
Tam Yağlı Doğal Yoğurt (1500 g): 69,50 TL
Meyveli Yoğurt Çeşitleri (500 g): 41,50 TL
Süzme Peynir (850 g): 149,90 TL
Eski Kaşar Peyniri (İnek, 350 g): 149,00 TL
Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (Koyun, 600 g): 219,00 TL
Siyah Zeytin (XS-2XS, 1000 g): 145,00 TL
Kemik Suyu (6x80 g): 65,00 TL
Kıymalı Pide (3x125 g): 129,90 TL
Pizza Çeşitleri (417 g): 109,90 TL
Döner (200 g): 149,00 TL
Hindi Füme (60 g): 25,90 TL
Kakaolu Fındık Kreması (400 g): 84,50 TL
Labne (200 g): 37,90 TL
Yöresel Peynir Çeşitleri (200 g): 89,90 TL
Siyah Zeytin (Premium, 800 g): 329,00 TL
Beyaz Sirke (2 L): 29,90 TL
Karbonat (250 g): 29,90 TL
Kaya Tuzu (500 g): 29,90 TL
Nohut (1 kg): 82,50 TL
Kırık Pirinç (1 kg): 29,90 TL
Bulgur Çeşitleri (1 kg): 34,90 TL
Kuru Fasulye (1 kg): 64,50 TL
Keçiboynuzu Pekmezi (800 g): 124,50 TL