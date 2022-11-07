Tarım Kredi'de sepetler DOLUP TAŞACAK! İndirim 15 Kasım'da bitiyor! Et, yağ, süt, yumurta tüm gıdalar ve temizlik ürünleri %30 düştü! KOOP BAKKAL fiyat listesi...
Mahalle bakkalları artık "Koop-Bakkal" olarak hizmet verecek. Zincir marketlere karşı yaşam savaşında, Tarım Kredi Kooperatifi'nin ürünlerini satarak ayakta kalmaya çalışacak. Koop bakkalların ne zaman açılacağı merak edilirken Tarım Kredi tarafından yapılan indirimler de heyecanla takip ediliyor. 7 Kasım 2022 indirimli Tarım Kredi kataloğunu sizler için derledik. Birçok gıda ve temizlik ürününde %30'a varan indirimler vatandaş tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
07.11.2022 17:25 - Son Güncelleme: 07.11.2022 17:25
Tarım Kredi Kooperatif tarafından yapılan indirimler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. KOOP Bakkal uygulamasının çıkmasına da kısa bir süre kala vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Tarım Kredi Kooperatif 5-15 Kasım güncel indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...