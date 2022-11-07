Tarım Kredi’de sepetler DOLUP TAŞACAK! İndirim 15 Kasım’da bitiyor! Et, yağ, süt, yumurta tüm gıdalar ve temizlik ürünleri %30 düştü! KOOP BAKKAL fiyat listesi...

Tarım Kredi Kooperatif tarafından yapılan indirimler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. KOOP Bakkal uygulamasının çıkmasına da kısa bir süre kala vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Tarım Kredi Kooperatif 5-15 Kasım güncel indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...