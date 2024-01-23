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Tarım Kredi'de indirim çanları çalıyor 🔔 23-26 Ocak 2024 Kooperatif market indirimli fiyat listesi! 129,90 TL'den 104,90'a düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediklerini belirttiği ve vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği özel indirimlerle dikkat çekiyor. 23-26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla, temel gıda ürünlerine ekonomik fiyatlarla ulaşma fırsatı sunuluyor. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi!

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 19:10 Güncelleme 23 Ocak 2024, 19:10
Tarım Kredi’de indirim çanları çalıyor 🔔 23-26 Ocak 2024 Kooperatif market indirimli fiyat listesi! 129,90 TL’den 104,90’a düştü 1

Tarım Kredi 23-26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesini duyurdu. İşte bu özel indirim kampanyası kapsamında sunulan güncel ürünler...

Tarım Kredi’de indirim çanları çalıyor 🔔 23-26 Ocak 2024 Kooperatif market indirimli fiyat listesi! 129,90 TL’den 104,90’a düştü 2

KAŞAR PEYNİR - 89,90 TL
ERZİNCAN TULUM PEYNİR - 99,90 TL

Tarım Kredi’de indirim çanları çalıyor 🔔 23-26 Ocak 2024 Kooperatif market indirimli fiyat listesi! 129,90 TL’den 104,90’a düştü 3

SUPERFRESH MİLFÖY HAMURU - 49,90 TL

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