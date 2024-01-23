Tarım Kredi'de indirim çanları çalıyor 🔔 23-26 Ocak 2024 Kooperatif market indirimli fiyat listesi! 129,90 TL'den 104,90'a düştü
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amacı gütmediklerini belirttiği ve vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği özel indirimlerle dikkat çekiyor. 23-26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasıyla, temel gıda ürünlerine ekonomik fiyatlarla ulaşma fırsatı sunuluyor. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi!