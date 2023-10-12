Tarım Kredi marketlerinde %50 indirim müjdesi! 12-19 Ekim 2023 Tarım Kredi fiyat listesi yayımlandı! Yağ, salça, un, çay, nohut...

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 12-19 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Aynı zamanda mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. İşte güncel fiyat listesi ve son dakika müjdeli haberin detayları...

2

BİRÇOK MARKASI İNDİRİM YAPMAK İÇİN KOLLARI SIVADI

Başkan Erdoğan'ın indirim çağrısı sonrası ŞOK Marketler ve Happy'nin ardından BİM ve A101 de indirim karar aldı. Öte yandan söz konusu çağrı sahada hızlı bir karşılık buldu ve Türkiye'nin önde gelen birçok markası indirim yapmak için kolları sıvadı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti.