Tuvalet kağıdı 89.90 TL, kıyma 95 TL, tereyağı 89.90 TL... 18-31 Ağustos 2023 indirimli ürünler! Tarım Kredi Market kataloğu!

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19 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya, temel ihtiyaç ürünlerinde sağlanacak özel indirimlerle dikkat çekiyor. Kampanya dönemi boyunca, Tarım Kredi Marketleri'nde yer alan bazı temel ihtiyaç ürünleri özel indirimlerle sunulacak. Müşteriler, sütten yumurtaya, ekmekten pirince birçok üründe indirimli fiyatlarla alışveriş yapabilecekler. İndirim oranları ürüne göre değişiklik gösterse de, genel olarak ürünlerde %10 ile %30 arasında değişen indirimler uygulanacak. 1000 Gram Nohut 30.50 TL, 1 Kg Osmancık Pirinç 33.90 TL, 440 Gram Hazır Pizza 79.90 TL, 3'lü Ton Balığı 62.90 TL, Yağlı Peynir 29.90 TL, 500 Gram Süzme Peynir 52.90 TL, İzmir Tulum Peyniri 79.90 TL, Tam Yağlı Kaşar Peyniri 129.90 TL'den satışa sunulacak. İşte detaylar...