Tuvalet kağıdı 89.90 TL, kıyma 95 TL, tereyağı 89.90 TL... 18-31 Ağustos 2023 indirimli ürünler! Tarım Kredi Market kataloğu!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 19 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak özel kampanyasıyla alışveriş dünyasına yön veriyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde uygulayacakları özel indirimlerle müşterilere ekonomik alışveriş imkanı sunmayı hedefliyor. Bu dönemde tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılarken cebini düşünen bir alışveriş deneyimi yaşayacaklar.
19 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan kampanya, temel ihtiyaç ürünlerinde sağlanacak özel indirimlerle dikkat çekiyor. Kampanya dönemi boyunca, Tarım Kredi Marketleri'nde yer alan bazı temel ihtiyaç ürünleri özel indirimlerle sunulacak. Müşteriler, sütten yumurtaya, ekmekten pirince birçok üründe indirimli fiyatlarla alışveriş yapabilecekler. İndirim oranları ürüne göre değişiklik gösterse de, genel olarak ürünlerde %10 ile %30 arasında değişen indirimler uygulanacak. 1000 Gram Nohut 30.50 TL, 1 Kg Osmancık Pirinç 33.90 TL, 440 Gram Hazır Pizza 79.90 TL, 3'lü Ton Balığı 62.90 TL, Yağlı Peynir 29.90 TL, 500 Gram Süzme Peynir 52.90 TL, İzmir Tulum Peyniri 79.90 TL, Tam Yağlı Kaşar Peyniri 129.90 TL'den satışa sunulacak. İşte detaylar...
100 Gram Sade ve Kakaolu Dondurma 12.50 TL, 500 Gram Tuzsuz Tereyağı 89.90 TL, 1.500 Gram Kaymaklı Tava Yoğurt 53.00 TL, Süzme Yoğurt 54.00 TL, Doğal Salamura Zeytin 29.50 TL, 500 Gram Kakaolu Fındık Kreması 30.90 TL, 1.5 Litre Gazlı İçecek Çeşitleri 24.90 TL, 1 Litre Şekerli veya Şekersiz Limonata 12.90 TL,
Demlik Poşet Siyah Çay 109,90 TL, 1000 Gram Karadeniz Siyah Çay 91,90 TL, Organik Siyah Çay 74.90 TL, Sade Gazoz 21.90 TL, Ultra Bebek Bezi Çeşitleri 199,90 TL