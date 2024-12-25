Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kooperatifi, 2024 yılının son haftasına özel indirimlerle hazırladığı yeni aktüel kataloğunu müşterilerine sunmaya başladı. Tarım Kredi Market, bu dönemde tüketicilerine uygun fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.
TK Meyve Suyu Çeşitleri: 39,90 TL
TK İç Yer Fıstığı Çeşitleri: 37,50 TL
ONVO Televizyon: 4.799 TL
Anadolu Osmancık Pirinç: 49,90 TL
Familia Natural Tuvalet Kağıdı: 219,90 TL
KÖYTAV Ördek: 159,90 TL
Gıda ve İçecek Ürünleri
TK Çiçek Balı: 99 TL
Master Potato Çeşitleri: 59,90 TL
Cipso Çeşitleri: 27,50 TL
Çerezos Çeşitleri: 27,50 TL
Ülker Kare Çikolata Çeşitleri: 29,90 TL
Kahve Dünyası Bonte Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi: 26,90 TL
Ülker Probis Sandviç Bisküvi: 42,90 TL
Ülker Çokoprens: 34,90 TL
Ülker Atıştırmalık Tahıl Cipsi Yoğurt & Mevsim Yeşillikli: 11,45 TL
TK Sade Mısır ve Pirinç Patlağı: 11,45 TL
Atıştırmalıklar ve Kuruyemiş Seçenekleri
TK Kızartılmış Yer Fıstığı: 96,90 TL
TK Paketli Kavrulmuş Antep Fıstığı: 123,90 TL
Temel Gıda ve Mutfak Ürünleri
TK Patlatmalık Mısır: 16,90 TL
Tukaş Sos Çeşitleri: 32,50 TL
Misafir Çiğköfte: 69,90 TL
Uno Pastaban Kakaolu 3 Kat: 69,95 TL
Pakmaya Kakao: 43 TL
Pakmaya Sade Krem Şanti: 39,75 TL
Pakmaya 10'lu Hamur Kabartma Tuzu: 15,75 TL
Pakmaya 10'lu Şekerli Vanilin: 10,75 TL
Pakmaya Damla Çikolata Çeşitleri: 59 TL
TK Kornişon Turşu: 37,50 TL
TK Karışık Turşu: 23,50 TL
TK Acı Biber Turşusu: 29,50 TL
TK Anadolu Makarna Çeşitleri: 11,75 TL
TK Anadolu Osmancık Pirinç: 49,90 TL
TK Natürel Birinci Zeytinyağı: 269 TL
Superfresh Süt Mısır: 54,90 TL
Köytav Ördek: 159 TL
Maret Donuk Soslu Dana Döner: 112,90 TL
Şarküteri ve Dondurulmuş Ürünler
Bütün Piliç Çeşitleri: 84 TL
TK Dana Macar Salam Dilimli: 18,50 TL
Superfresh Soğan Halkası Gurme: 75,90 TL
Superfresh Pizza King 4'lü: 159 TL
TK Dana Kokteyl Sosis: 59,90 TL
Kuzuoğlu Vakumlu Somon Dilim Fileto: 179,90 TL
Bando Somon Fileto: 179,90 TL
Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu: 549,90 TL