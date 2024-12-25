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Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatifi Aralık ayının son haftasına özel indirimlerle hazırlanan "Kat Kat Fırsat" kataloğunu tüketicilerle buluşturdu. 24 Aralık 2024 tarihinde raflarda yerini alan yeni kataloğundaki ürünler 31 Aralık 2024 Salı günü sona erecek. Tarım Kredi Market, bu ayki kataloğunda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Elektronik ürünlerden gıda ihtiyaçlarına kadar her kategoriden indirimli seçenekler sunuluyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:49 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:49
Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kooperatifi, 2024 yılının son haftasına özel indirimlerle hazırladığı yeni aktüel kataloğunu müşterilerine sunmaya başladı. Tarım Kredi Market, bu dönemde tüketicilerine uygun fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

TK Meyve Suyu Çeşitleri: 39,90 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

TK İç Yer Fıstığı Çeşitleri: 37,50 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

ONVO Televizyon: 4.799 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Anadolu Osmancık Pirinç: 49,90 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Familia Natural Tuvalet Kağıdı: 219,90 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

KÖYTAV Ördek: 159,90 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Gıda ve İçecek Ürünleri

TK Çiçek Balı: 99 TL
Master Potato Çeşitleri: 59,90 TL
Cipso Çeşitleri: 27,50 TL
Çerezos Çeşitleri: 27,50 TL
Ülker Kare Çikolata Çeşitleri: 29,90 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Kahve Dünyası Bonte Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi: 26,90 TL
Ülker Probis Sandviç Bisküvi: 42,90 TL
Ülker Çokoprens: 34,90 TL
Ülker Atıştırmalık Tahıl Cipsi Yoğurt & Mevsim Yeşillikli: 11,45 TL
TK Sade Mısır ve Pirinç Patlağı: 11,45 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Atıştırmalıklar ve Kuruyemiş Seçenekleri

TK Kızartılmış Yer Fıstığı: 96,90 TL
TK Paketli Kavrulmuş Antep Fıstığı: 123,90 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Temel Gıda ve Mutfak Ürünleri

TK Patlatmalık Mısır: 16,90 TL
Tukaş Sos Çeşitleri: 32,50 TL
Misafir Çiğköfte: 69,90 TL
Uno Pastaban Kakaolu 3 Kat: 69,95 TL
Pakmaya Kakao: 43 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Pakmaya Sade Krem Şanti: 39,75 TL
Pakmaya 10'lu Hamur Kabartma Tuzu: 15,75 TL
Pakmaya 10'lu Şekerli Vanilin: 10,75 TL
Pakmaya Damla Çikolata Çeşitleri: 59 TL
TK Kornişon Turşu: 37,50 TL
TK Karışık Turşu: 23,50 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

TK Acı Biber Turşusu: 29,50 TL
TK Anadolu Makarna Çeşitleri: 11,75 TL
TK Anadolu Osmancık Pirinç: 49,90 TL
TK Natürel Birinci Zeytinyağı: 269 TL
Superfresh Süt Mısır: 54,90 TL
Köytav Ördek: 159 TL
Maret Donuk Soslu Dana Döner: 112,90 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

Şarküteri ve Dondurulmuş Ürünler

Bütün Piliç Çeşitleri: 84 TL
TK Dana Macar Salam Dilimli: 18,50 TL
Superfresh Soğan Halkası Gurme: 75,90 TL
Superfresh Pizza King 4'lü: 159 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

TK Dana Kokteyl Sosis: 59,90 TL
Kuzuoğlu Vakumlu Somon Dilim Fileto: 179,90 TL
Bando Somon Fileto: 179,90 TL
Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu: 549,90 TL

Tarım Kredi Market 113 üründe altın indirim başlattı! TK Tereyağı 289 TL, Somon Fileto 179,90 TL, TK Çiçek Balı 99 TL’ye düştü

TK Dondurulmuş Parmak Patates: 49,90 TL
TK Dondurulmuş Sahlep: 69,90 TL
Sütaş Ayran: 49,90 TL
TK %18 Yağlı Krema: 25 TL