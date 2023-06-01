Tarım Kredi 1-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif Marketleri az önce 58 üründe indirim başlattı! 1 LT Ayçiçek yağı 40.50 TL! 16 rulo Tuvalet kağıdı 90 TL...

Haziran ayı Tarım Kredi Kooperatif market indirimlerinde yeni liste geldi. Her hafta birbirinden özel ürünleri müşterilerine sunan Kooperatif Marketleri bu hafta da çok hesaplı ve kaliteli ürünleri buluşturuyor. İşte Tarım Kredi 1-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ!