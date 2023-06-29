Tarih verildi! SSK Bağ-Kur emeklisine 8.886,75 TL maaş + 10.000,00 TL promosyon! Emekliye şahane zam müjdesi geldi! 3.600’den 7.200 prim güne...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranı açıklanmaya hazırlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu oran emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirlemek için temel bir referans olarak kullanılıyor. Gelecek son veri kapsamında maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 5 Temmuz'da duyurulmuş olacak. Şimdi gözler 1 hafta sonra açıklanacak olan zamlı maaşlara çevrildi.