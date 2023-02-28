Sürüyle indirim başladı! 28 Şubat-3 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! 40 TL bile değil 3 çeşitlisi 34,95! Sabun, Tuvalet kağıdı, Orkid...

A101'de sürüyle indirim başladı. 10 sayfadan oluşan A101 aktüel ürünler kataloğu sabah saatlerinden itibaren rağbet görmeye başladı. Alışverişe çıkacak olanlar her gün öncelikle zincir marketlerin kataloğunu inceliyor. Hangi ürünlerde, ne kadar indirim var sorusunun yanıtı güncel yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bulunuyor. Peki bu hafta A101'de neler var? İşte 28 Şubat-3 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu! 40 TL bile değil 3 çeşit sıvı sabun 34,95! İşte tüm A101 indirim listesi.