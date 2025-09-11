PODCAST CANLI YAYIN

SSK'sı 1990-2016 arası olanlar dikkat! SGK açıkladı: Erken emeklilik 1800 günle kapıda!

SGK 1990–2016 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlara 1800–3600 günle erken emeklilik imkanı sunuyor. Düzenleme, malulen emekliler, engelliler ve çocuk sahibi anneleri kapsıyor. Bu sayede milyonlarca kişi, prim gün sayısına bağlı olarak emeklilik hakkını öne çekebiliyor. SGK'nın açıklamaları emeklilik planı yapanlar için önemli fırsat ve avantajlar içeriyor. Detaylar merak edilen tüm kriterleri kapsıyor.

Türkiye'de milyonlarca çalışan için en büyük hayallerden biri emeklilik. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla erken emeklilik imkanlarını yeniden gündeme taşıdı. Buna göre, bazı özel şartlar oluştuğunda 1800–3600 gün prim ile emekli olmanın önü açılıyor. 1990–2016 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için malulen emeklilik, engelli çalışan emekliliği ve annelere tanınan doğum borçlanması gibi haklar büyük önem taşıyor.

Bu düzenlemeler sayesinde hem prim gün sayısını dolduramayan hem de sağlık sorunları veya özel koşullar nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen vatandaşların emeklilik hayalleri gerçek olabiliyor. Peki, erken emeklilik hakkından kimler yararlanabiliyor? SGK'nın açıkladığı şartlar neler? İşte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren erken emeklilik düzenlemesine dair merak edilen tüm detaylar…

Sosyal güvenlik sisteminde emeklilik için yaş, hizmet süresi ve prim ödeme şartları temel kriterler arasında yer alıyor. Ancak bazı durumlarda bu şartların esnetilmesiyle erken emeklilik imkanı sağlanabiliyor. SGK'nın yayımladığı duyurularda, 1800–3600 gün prim ödeyen çalışanların belirli koşullarda emekli olabileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda özellikle 1990–2016 yılları arasında sigorta girişi yapılmış olan vatandaşlar için farklı başlıklarda haklar mevcut. Malulen emeklilik, engelli çalışanların emekliliği ve annelere tanınan borçlanma hakları, erken emeklilik isteyenler için en önemli fırsatlar arasında öne çıkıyor.

Ayrıca sağlık sorunları, iş kazaları ve ailevi nedenler gibi durumlar da değerlendirmeye alınıyor. İşte SGK'nın açıkladığı erken emeklilik şartları, kimlerin bu haktan faydalanabileceği ve 1800 günle başlayan yeni düzenlemelerin detayları…

1800 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

SGK, malulen emeklilik kapsamında çalışanlara 1800 prim günü ile emeklilik hakkı tanıyor. Bu haktan yararlanabilmek için:

En az 10 yıllık sigortalılık süresi,

1800 gün prim ödemesi,

Çalışma gücünde %60 ve üzeri kayıp raporu şartı aranıyor.

Başkasının bakımına muhtaç durumda olan maluller için 10 yıllık sigortalılık şartı aranmıyor, sadece 1800 prim gününün tamamlanması yeterli oluyor. Bu düzenleme, ağır sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda kalan vatandaşlar için erken emekliliğin kapısını açıyor.

3600 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI

Engelli çalışanlar için sağlanan haklardan biri de 3600 prim günüyle emeklilik. Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesiyle erken emekli olabiliyor. Bu haktan yararlanabilmek için yaş şartı aranmazken, engellilik oranının resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. 1990–2016 arasında sigortalı olmuş engelli çalışanlar, bu düzenlemeden doğrudan faydalanabiliyor.

ANNELER İÇİN DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın çalışanlara tanınan özel haklardan biri de doğum borçlanması. SGK düzenlemesine göre:

Kadınlar 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor.

Her doğum için 720 gün (2 yıl) borçlanma imkanı sunuluyor.

Toplamda 2160 gün (6 yıl) prim kazanılabiliyor.

Bu sayede prim gün sayısını dolduramayan kadın çalışanlar, borçlanma ile emeklilik şartlarını tamamlayabiliyor. Özellikle sigorta girişi 1990–2016 yılları arasında olan anneler için bu hak, erken emeklilik yolunu açıyor.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Malulen emeklilik için SGK'nın belirlediği kriterler şöyle:

Çalışma gücünün en az %60'ını kaybetmek,

Sağlık raporu ile durumun belgelenmesi,

1800 gün prim ve 10 yıl sigortalılık süresini tamamlamak.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün %60 ve üzerinde kaybedilmesi halinde de malulen emeklilik hakkı doğuyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK KOLAYLIK

Engelli çalışanların erken emekli olabilmesi için 3600 gün prim ve 15 yıl sigortalılık yeterli. Ayrıca:

%40–59 arası engellilikte farklı prim ve yıl şartları,

%60 ve üzeri engellilikte yaş şartı aranmaması çalışanlara avantaj sağlıyor.

Bu düzenleme, hem 1990–2016 yılları arasında hem de sonrasında sigortalı olan engelli vatandaşları kapsıyor.

ERKEN EMEKLİLİĞİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Erken emeklilik, çalışanlara sadece maaş hakkı sunmuyor. Aynı zamanda:

Sağlık güvencesinden kesintisiz faydalanma,

Aile bireylerine sağlık güvencesi sağlama,

Çalışamayacak durumda olanlara ekonomik güvence imkanı da veriyor.

Bu haklar, özellikle malul ve engelli vatandaşlar için sosyal güvenlik sisteminin koruyucu yönünü güçlendiriyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Erken emeklilik hakkı, belirli kriterlere uyan geniş bir kesimi kapsıyor:

1990–2016 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar,

Malulen emeklilik şartlarını sağlayanlar,

Engelli raporu olan çalışanlar,

Kadın çalışanlar için doğum borçlanması hakkını kullananlar,

SGK'nın açıkladığı düzenlemelerden yararlanarak emeklilik imkanına kavuşabiliyor.

1. Hangi tarihler arasında sigorta girişi olanlar erken emekli olabilir?

1990–2016 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar, 1800–3600 prim günü ile erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

2. Malulen emeklilik için hangi şartlar gerekiyor?

Malulen emeklilik için SGK tarafından belirlenen sağlık kurulu raporu ve prim gün sayısı şartları geçerli. Hastalık veya engellilik durumu nedeniyle çalışma gücü kaybı en az yüzde 60 olmalı.

3. Engelli emekliliği nasıl hesaplanıyor?
Engellilik oranına ve prim gün sayısına göre emeklilik yaşı öne çekilebiliyor. Oran yükseldikçe gerekli prim gün sayısı düşebiliyor.

4. Anneler için erken emeklilik avantajı nedir?
Çocuk sahibi anneler, çocuk sayısına bağlı olarak prim gününe ek hak kazanabiliyor. Bu sayede emeklilik yaşı ve prim günü şartları kolaylaştırılıyor.

5. Başvuru nasıl yapılır?
Erken emeklilik başvurusu SGK'ya yazılı olarak yapılabiliyor. Gerekli belgeler; kimlik, sigorta dökümleri ve sağlık raporlarıdır.

