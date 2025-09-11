SSK'sı 1990-2016 arası olanlar dikkat! SGK açıkladı: Erken emeklilik 1800 günle kapıda!
SGK 1990–2016 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlara 1800–3600 günle erken emeklilik imkanı sunuyor. Düzenleme, malulen emekliler, engelliler ve çocuk sahibi anneleri kapsıyor. Bu sayede milyonlarca kişi, prim gün sayısına bağlı olarak emeklilik hakkını öne çekebiliyor. SGK'nın açıklamaları emeklilik planı yapanlar için önemli fırsat ve avantajlar içeriyor. Detaylar merak edilen tüm kriterleri kapsıyor.
