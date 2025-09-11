SSK'sı 1990-2016 arası olanlar dikkat! SGK açıkladı: Erken emeklilik 1800 günle kapıda!

Türkiye'de milyonlarca çalışan için en büyük hayallerden biri emeklilik. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarla erken emeklilik imkanlarını yeniden gündeme taşıdı. Buna göre, bazı özel şartlar oluştuğunda 1800–3600 gün prim ile emekli olmanın önü açılıyor. 1990–2016 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için malulen emeklilik, engelli çalışan emekliliği ve annelere tanınan doğum borçlanması gibi haklar büyük önem taşıyor.