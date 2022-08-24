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Haberler Ekonomi SSK'lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! (3600 gün) Yaş haddi detayı! 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız!

SSK'lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! (3600 gün) Yaş haddi detayı! 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız!

SSK'lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! Erken emekli olmak isteyen SSK'lılara güzel haber geldi. (3600 gün) Yaş haddini bilmeyen başını taşlara vuruyor. 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız. Emeklilik için öngörülen sigorta prim gün sayısını bir an önce yerine getirenler 65 yaşından önce emekli olabiliyor. Burada 2036 yılının geçirilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. İşte detaylar...

24.08.2022 15:10 - Son Güncelleme: 24.08.2022 15:10
SSK’lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! 3600 gün Yaş haddi detayı! 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız!

Halen çalışır durumda olanlar, emekliliğini bekleyenler, ve daha bir çok kişi bilmiyor. SSK'lılara az primle emeklilik yolu! 50 yaşında emekli olabilirsiniz. Sadece SSK'lılar yararlanabiliyor. Emeklilik tarihinin belirlenmesinde işe başlama tarihi çok önemli. (3600 gün) Yaş haddinden kadınlar 50, erkek çalışanlar ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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SSK’lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! 3600 gün Yaş haddi detayı! 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız!

Erken emekliliği yollarını arayanlar bu haber tam size göre! Bilindiği üzere sosyal güvenlik statülerine ve çalışma dönemlerine göre işçi, personel, memurların emeklilik şartları farklılık gösteriyor.

SSK’lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! 3600 gün Yaş haddi detayı! 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız!

Ancak statü farketmeksizin SGK'dan emekli aylığı almak için mutlaka gerekli bütün şartların eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması zorunlu. Bu kural normal emeklilik için de yaş haddinden emeklilik için de geçerlidir.

SSK’lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! 3600 gün Yaş haddi detayı! 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız!

Genel olarak çalışanlar belirli şartlarla hem normal emeklilik hem de yaş haddinden az prim gün sayısı ile emeklilik hakkıma sahip.

SSK’lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! 3600 gün Yaş haddi detayı! 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız!

SSK'lı (4/1-a'lı) kapsamında çalışanlar az prim ile nasıl emekli olabileceklerini merak ediyor. Türkiye gazetesinde yer alan bilgiye göre detaylar şöyle...

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