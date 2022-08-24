SSK'lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! (3600 gün) Yaş haddi detayı! 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız!
SSK'lılara 4/1-a az primle 2,3,4,5 yıl erken emeklilik! Erken emekli olmak isteyen SSK'lılara güzel haber geldi. (3600 gün) Yaş haddini bilmeyen başını taşlara vuruyor. 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacaksınız. Emeklilik için öngörülen sigorta prim gün sayısını bir an önce yerine getirenler 65 yaşından önce emekli olabiliyor. Burada 2036 yılının geçirilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. İşte detaylar...
24.08.2022 15:10 - Son Güncelleme: 24.08.2022 15:10
Halen çalışır durumda olanlar, emekliliğini bekleyenler, ve daha bir çok kişi bilmiyor. SSK'lılara az primle emeklilik yolu! 50 yaşında emekli olabilirsiniz. Sadece SSK'lılar yararlanabiliyor. Emeklilik tarihinin belirlenmesinde işe başlama tarihi çok önemli. (3600 gün) Yaş haddinden kadınlar 50, erkek çalışanlar ise 55 yaşında emekli olabiliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...