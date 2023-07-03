SSK VE BAĞ-KURLULARA ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI! Kime ne kadar yatacak? Hem enflasyon artışı hem refah payı...

NASIL YANSITILACAK?

Refah payı ile birlikte belirlenecek Temmuz zammı, emekliye ödenen aylığa değil, kök aylığa yansıtılacak. Bu artış sonrası taban aylık ödemesi eğer 7 bin 500 lira olarak devam ederse, Temmuz zammının yansıtılması sonrası bu tutarın altında kalan maaşlar 7 bin 500 lira olarak yatırılmaya devam edilecek. Eğer 7 bin 500 lira aşılmışsa emekli kök aylığı üzerinden ödeme alacak.