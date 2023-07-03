SSK VE BAĞ-KURLULARA ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI! Kime ne kadar yatacak? Hem enflasyon artışı hem refah payı...
Emeklilerin Temmuz zammı artık gün sayıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem enflasyon artışını hem refah payını merakla bekliyor. En çok merak edilen bir başka konu da taban emekli aylığı ödemesinin artırılıp artırılmayacağı ve Temmuz artışının halen 7 bin 500 lira olan tutara mı yansıtılacağı. İşte detaylar...
03.07.2023 12:16 - Son Güncelleme: 03.07.2023 12:24
NASIL YANSITILACAK?
Refah payı ile birlikte belirlenecek Temmuz zammı, emekliye ödenen aylığa değil, kök aylığa yansıtılacak. Bu artış sonrası taban aylık ödemesi eğer 7 bin 500 lira olarak devam ederse, Temmuz zammının yansıtılması sonrası bu tutarın altında kalan maaşlar 7 bin 500 lira olarak yatırılmaya devam edilecek. Eğer 7 bin 500 lira aşılmışsa emekli kök aylığı üzerinden ödeme alacak.