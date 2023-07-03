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SSK VE BAĞ-KURLULARA ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI! Kime ne kadar yatacak? Hem enflasyon artışı hem refah payı...

Emeklilerin Temmuz zammı artık gün sayıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem enflasyon artışını hem refah payını merakla bekliyor. En çok merak edilen bir başka konu da taban emekli aylığı ödemesinin artırılıp artırılmayacağı ve Temmuz artışının halen 7 bin 500 lira olan tutara mı yansıtılacağı. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.07.2023 12:16 - Son Güncelleme: 03.07.2023 12:24
SSK VE BAĞ-KURLULARA ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI! Hesaplara ne kadar yatacak? Hem enflasyon artışı hem refah payı...

Yaklaşık 16 milyon emekli Temmuz zammına kilitlendi. Burada 2 önemli açıklama bekleniyor. İlki 5 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verisi. İkincisi ise refah payı.

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SSK VE BAĞ-KURLULARA ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI! Hesaplara ne kadar yatacak? Hem enflasyon artışı hem refah payı...

5 Temmuz'da açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

Ancak artış bununla da sınırlı kalmayacak. Maaşlara bir refah payı da eklenecek.

SSK VE BAĞ-KURLULARA ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI! Hesaplara ne kadar yatacak? Hem enflasyon artışı hem refah payı...

6 AYLIK TAHMİN YÜZDE 18.49

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 15.26 çıktı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran enflasyonu tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık TÜFE yüzde 18.49 çıkacak.

SSK VE BAĞ-KURLULARA ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI! Hesaplara ne kadar yatacak? Hem enflasyon artışı hem refah payı...

EN AZ YÜZDE 30 ARTIŞ

Bu orana eklenecek refah payı için pek çok rakam dile getiriliyor. Emekli aylığına göre göre kademeli zam yapılması üzerinde durulurken, halen 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yüzde 30 ile 45 arasında zam formülü konuşuluyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARA ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI! Hesaplara ne kadar yatacak? Hem enflasyon artışı hem refah payı...

NASIL YANSITILACAK?

Refah payı ile birlikte belirlenecek Temmuz zammı, emekliye ödenen aylığa değil, kök aylığa yansıtılacak. Bu artış sonrası taban aylık ödemesi eğer 7 bin 500 lira olarak devam ederse, Temmuz zammının yansıtılması sonrası bu tutarın altında kalan maaşlar 7 bin 500 lira olarak yatırılmaya devam edilecek. Eğer 7 bin 500 lira aşılmışsa emekli kök aylığı üzerinden ödeme alacak.

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