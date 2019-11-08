SSK SGK ve Bağkur emekli ek ödeme promosyon zammı ve ücreti ne kadar? Emekliye 1150 lira...

Emekliye promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı geldi. Bankalar tarafından emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Emekli vatandaşlar da en uygun teklifi araştırıyor. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Son olarak TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara 1.150 TL promosyon verileceği açıklandı. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!

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