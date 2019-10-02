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SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi! Yüksek emekli maaşı alma başvuru şartları

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüksek maaş alabilir. Bu bağlamda yeni maaş hesaplama yöntemi oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Emekli aylıklarını hesaplama sisteminde değişiklik isteği geldi. Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sisteminin yerine bütün dönemleri içeren tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini istiyor. Peki, yeni sistemle birlikte emeklilerin hayatlarında neler değişecek? Emeklilerin beklediği yeni sistem neler getiriyor? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de... İşte yüksek emekli maaşı alma başvuru şartları

02.10.2019 10:07 - Son Güncelleme: 02.10.2019 10:07
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi! Yüksek emekli maaşı alma başvuru şartları

Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini talep ediyor.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi! Yüksek emekli maaşı alma başvuru şartları

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, aylıkların hesaplanmasında 'karma sistem' uygulamasının kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğunu ifade ederek,

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi! Yüksek emekli maaşı alma başvuru şartları

"2000 öncesi, Ocak 2000-Eylül 2008 ve Ekim 2008 sonrasında çalışması olanlara uygulanan karma emekli aylığı hesaplaması, aylıkları düşüren bir sisteme dönüşmüştür.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi! Yüksek emekli maaşı alma başvuru şartları

Bütün dönemleri kapsayan tek bir kriter üzerinden emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili değişikliklere gidilmelidir" dedi.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi! Yüksek emekli maaşı alma başvuru şartları

Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranının sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmesi gerektiğini belirten Ergün, şunları kaydetti:

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