SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yeni maaş hesaplama sistemi! Yüksek emekli maaşı alma başvuru şartları

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüksek maaş alabilir. Bu bağlamda yeni maaş hesaplama yöntemi oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Emekli aylıklarını hesaplama sisteminde değişiklik isteği geldi. Emekliler ve emekli adayları, 'karma' emekli aylığı hesaplama sisteminin yerine bütün dönemleri içeren tek bir aylık hesaplama sistemine geçilmesini istiyor. Peki, yeni sistemle birlikte emeklilerin hayatlarında neler değişecek? Emeklilerin beklediği yeni sistem neler getiriyor? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haberleri ve gelişmeler takvim.com.tr'de... İşte yüksek emekli maaşı alma başvuru şartları

02.10.2019 10:07 - Son Güncelleme: 02.10.2019 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





