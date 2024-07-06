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SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! Maaş hesaplama tablosu noktası virgülüne değişti

2024 Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 16 milyon emeklinin alacağı zam miktarı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %24.73, memur emeklileri için ise %19.31 oranında bir maaş artışı yapılacak. Bu artış emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıyacak. Belirlenen yeni zam oranları kök aylıkları ve ek ödemelere de etki edecek.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 14:04 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 14:04
SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! Maaş hesaplama tablosu noktası virgülüne değişti 1

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylıklar yüzde 24.73, memur emeklileri için ise yüzde 19.31 oranında artacak. Bu artış, Temmuz ayı itibariyle emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.

SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! Maaş hesaplama tablosu noktası virgülüne değişti 2

EK ÖDEMELERDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Geçmişte vergi iadesinin yerini alan ek ödemeler de bu ay itibariyle yeni düzenlemelerle geliyor.

SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! Maaş hesaplama tablosu noktası virgülüne değişti 3

Önceden belirlenmiş olan 7 bin 135 lira 19 kuruş sınırı, Temmuz ile birlikte 8 bin 513 lira olarak güncellendi.

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