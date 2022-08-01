SSK, Bağkur'luya Ocak'ta 5.281 TL, Memura 10 bin 350 TL maaş geldi geliyor! Emekli memura %60.4 ZAM! Tabloya bak 6 aylık enflasyon farkıyla 2023 maaşını öğren!
Ocak 2023 zammı için şimdiden nefesler tutuldu. Emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı için kritik ipuçları geldi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olduğunu açıklayınca bu noktada yeni hesaplar yapılmaya başladı. Peki, memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Ocak zammına göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de zam tahminlerine göre yeni maaşlar...
Temmuz ayında emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuştu. Yapılan enflasyon zammıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 42.35, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 41.69 zam yapıldı. Yeni maaşlarını cebine koyan emekli memurlar şimdiden ocak zammı hesabına başladı. 2023 Ocak zammı için nefesler tutuldu. Emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı için kritik ipuçları geldi. Peki, memur ve emekliler yılbaşında ne kadar zam alacak? Ocak zammına göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte zam tahminlerine göre yeni maaşlar...
Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştular. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldılar.