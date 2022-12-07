SSK, Bağkur’luya 7.334 TL taban MAAŞ! Ocak 2023 yepyeni maaş TABLOSU! %84.39 zam + 6 aylık enflasyon + Refah payı! 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alanlar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin zam oranını yakından ilgilendiren enflasyon oranına ilişkin yeni bir tahmin daha geldi. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranıyla beraber memur ve memur emeklisi maaşlarında yaşanacak artış oranı da netleşti. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri ocak ayında ne kadar enflasyon farkı alacak? İşte detaylar!