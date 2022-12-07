SSK, Bağkur'luya 7.334 TL taban MAAŞ! Ocak 2023 yepyeni maaş TABLOSU! %84.39 zam + 6 aylık enflasyon + Refah payı! 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alanlar...
Milyonlarca emekli ve memur ocak zammına gözlerini dikti. Zam takvimi giderek yaklaşırken, memur ve emeklilerin zamla ilgili güncel tahminleri araştırması sürüyor. Masada zam oranlarıyla lgili çeşitli tahminler var. Enflasyon farkının yanında refah payı da gündeme geldi. Peki, 2023 Ocak zammı ile maaşlar ne kadar olacak? SSK, Bağkur emeklisi en düşük en yüksek maaşı ne olacak? İşte merak edilenler ve zamlı tablo haberimizde!
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin zam oranını yakından ilgilendiren enflasyon oranına ilişkin yeni bir tahmin daha geldi. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranıyla beraber memur ve memur emeklisi maaşlarında yaşanacak artış oranı da netleşti. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri ocak ayında ne kadar enflasyon farkı alacak? İşte detaylar!
Yaklaşık 19 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Bu hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verisiyle zam oranları büyük ölçüde şekillenirken, gözler Aralık ayı enflasyonu ile ek iyileştirmeler konusunda verilecek karara çevrildi.
ENFLASYON BELİRLEYİCİ
Ocak ayı başında belli olacak bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ortaya koyacak. Bu veri memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkını da gösterecek. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme gündemde...
Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen 3 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin artırılması söz konusu. Memurların ve emeklilerinin zam oranına bir refah payı eklenmesi de bekleniyor.
KİM, NE ALACAK?
Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14..05 olurken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 15.11'e ulaştı.