SSK BAĞKUR’lu için 10.000 TL nakit destek müjdesi geldi! Emekli maaşı 7500 TL ve üzerinde olanlara bayram öncesi piyango vurdu!

Nakit avans, kredi kartı kullanıcılarına sunulan bir hizmettir ve kullanıcılara kredi kartı limitleri dahilinde nakit para çekme imkanı sağlar. Bu işlem, ATM'lerden veya banka şubelerinden gerçekleştirilebilir. Nakit avans işlemiyle, kredi kartı limiti dahilinde belirli bir miktar nakit para çekebilir ve bu parayı ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabilirsiniz.