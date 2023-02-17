SSK, Bağkur, EYT'liye %6,65 EK ZAM! Emekliye 5.865,75 TL+ 1300 TL İntibak, Memura 12.635,892 TL MAAŞ/ 8+13.52 Toplu Sözleşme! Yeni maaşlar kuruş kuruş hesaplandı!
Yeni yılda zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli ve memurlar şimdi 2. zammı merak edip araştırıyor. 6 aylık enflasyon verisinin ilk oranı geldi. Böylece Ocak ayı enflasyon farkı %6,65 olarak ortaya çıktı. Enflasyon oranına göre belirlenecek olan Temmuz zam tutarı hakkında da birçok araştırma yapılıyor. İlk verinin ardından geriye sadece 5 hesaplama kaldı. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? Temmuz 2023 emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
17.02.2023 11:15 - Son Güncelleme: 17.02.2023 11:15
Milyonlarca emekli Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek istiyor. Bu yıl Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %30 olarak belirlenirken, Temmuz zammının da ipuçları gelmeye başladı. Gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler...
Temmuz ayında alınacak olan zam oranı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşmiş olacak.