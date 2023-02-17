SSK, Bağkur, EYT’liye %6,65 EK ZAM! Emekliye 5.865,75 TL+ 1300 TL İntibak, Memura 12.635,892 TL MAAŞ/ 8+13.52 Toplu Sözleşme! Yeni maaşlar kuruş kuruş hesaplandı!

Milyonlarca emekli Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek istiyor. Bu yıl Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları %30 olarak belirlenirken, Temmuz zammının da ipuçları gelmeye başladı. Gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler...