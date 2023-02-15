SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....

%27 EK ZAM GELECEK Mİ?

Emekli maaşına yapılan yüzde 57'lik zammın normal emekli maaşına da yapılması beklendiği iddia edildi. En düşük emekli maaşı ile normal emekli maaşına yapılan zam farkı yüzde 26 - yüzde 27 oranında. Bu doğrultuda yüzde 27 zam yapılması talep edildiği ileri sürülüyor.