SSK Bağkur emekliye %27 EK ZAM! En az 5.500 TL alana 8.035 TL kök MAAŞ! %6 yıl sonu farkı: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonuyla....
Emekliler Ocak ayı maaşlarının ardından gözlerini 2. zamma dikti. Son olarak, Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netlik kazanacak. Öte yandan yüzde 27 ek zam yapılacağı iddia ediliyor. Böylelikle normal düşük emekli maaşı 8.035 TL'ye kadar yükselecek. Peki, emekliye ek zam var mı? Temmuz'da SSK, Bağkur'lular kaç TL zam alacak? İşte detaylar...
15.02.2023 16:47 - Son Güncelleme: 15.02.2023 16:47
Emekliler Ocak ayında %30 zamlı maaşlarına kavuştu. Öte yandan memur ve emeklisine ek gösterge zammı yansıtıldı. Temmuz zammı için ise ilk veri TÜİK tarafından açıklandı. Ocak ayı enflasyon oranıyla beraber fark %6'ya ulaştı. Öte yandan emekli ve memurlar için %27 oranında ek zam yapılacağı konuşuluyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...
Temmuz ayında alınacak olan zam oranı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşmiş olacak.