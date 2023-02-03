SSK, Bağkur emekliye 1300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2000-2005-2007-2008 sonrası sigortalılar TEK DESTEDE! Maaşlarda en az 6.800 TL ilave, prim eşitliği...

Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 TL civarında artış yaşanmıştı. 2000 ve sonrası emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söyleyerek İntibak yasasının çıkmasını istiyor.