SSK, Bağkur, Emekli sandığında prim gün sayısı + yaş mührü basıldı! 1999 öncesi EYT emeklilik tablosu ÇIKTI!

EYT'de geri sayım hızlanırken son dakika flaş açıklama geldi. Milyonlarca vatandaşların beklediği EYT düzenlemesinde detaylar belli olmaya devam ediyor. Basın mensuplarını sorularını da yanıtlayan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, '' EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Peki EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor? Borçlanma, staj, çıraklık şartları kadın-erkek...