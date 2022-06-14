SSK, Bağkur, çalışan, EYT'li, memura ek artış! Asgari ücrete %24 (5.316 TL), emekli memura %41.67 (8 bin 560 TL) zam! Emekli ikramiyeleri 1650 TL olacak! Kalem kalem maaş tablosu!

Temmuz ayı milyonlarca kişi için büyük bir anlam ifade ediyor. Emekli memur zamlı maaşlarını ve ikramiyelerini beklerken öte yandan çalışanlar da asgari ücret zammını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız." açıklaması üzerine çoğu kesim büyük bir heyecana kapıldı. Haberimizde Temmuz'da yer alan kazanç takvimine yer verdik. İşte merak edilenler!