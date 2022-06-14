SSK, Bağkur, çalışan, EYT'li, memura ek artış! Asgari ücrete %24 (5.316 TL), emekli memura %41.67 (8 bin 560 TL) zam! Emekli ikramiyeleri 1650 TL olacak! Kalem kalem maaş tablosu!
Hem çalışanı hem de emeklileri ek zam heyecanı sarmış durumda. Memeru ve emekliler Temmuz zammını merakla beklerken ek iyileştirme konusu da gündeme geldi. Öte yandan asgari ücrete ek artış ve ikramiye konusunda ek zam yapılacak mı merak ediliyor. Milyonlar şimdi bu konularda verilecek kararı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, düzenleme gerçekleştirilse, toplanıp yeni ücreti belirleyecek. Artış için de gündemde 3 formül konuşuluyor. İşte Temmuz kazanç takvimi hakkında tüm merak edilenler!
14.06.2022 11:34 - Son Güncelleme: 14.06.2022 11:34
Temmuz ayı milyonlarca kişi için büyük bir anlam ifade ediyor. Emekli memur zamlı maaşlarını ve ikramiyelerini beklerken öte yandan çalışanlar da asgari ücret zammını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız." açıklaması üzerine çoğu kesim büyük bir heyecana kapıldı. Haberimizde Temmuz'da yer alan kazanç takvimine yer verdik. İşte merak edilenler!