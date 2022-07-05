SSK, Bağkur, 4C’liye %42.35, memura %41.69 ZAM! Temmuz maaşları en az 4.197 TL - 6.078 TL’ye yükseldi! Sırada EYT, sözleşmeliler var! Tabloya bak maaşını öğren

Yaklaşık 14 milyon emeklinin Temmuz artışı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42.35, memur emeklileri yüzde 41.69 zam alacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya yükseltilirken, esnaf emeklisinde 4 bin 197, memur emeklisinde 6 bin 78 liraya ulaştı.