SSK, Bağkur, 4C’linin 11 haneli TC kimlik numarasına banka üzerinden para yatacak! Emekliye 0 FAİZLİ 9.350 TL ödeme! PTTBank, Halkbank, Ziraat, TEB...

Bankaların emeklilere sunduğu avantajlar son dönemde milyonlar tarafından mercek altına alınıyor. Promosyon fırsatıyla büyük kazanımlar elde eden emeklilere bankalar cazip kredi teklifleri de sunuyor. Özellikle faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? Emeklilerin acil ihtiyaçları için faizsiz kredi veren bankalar, genellikle 5,10,15 bin TL'ye kadar emeklilerin maaş hesaplarını kendilerine transfer etmesini sağlamak için kredi vermektedir. Bunun dışında yüksek tutarlarda emekliler için faizsiz kredi veren bankalar bulunmamaktadır. İşte banka banka emekli kredi kampanyaları!