SSK, Bağkur, 4C'liler ATM'den anlık çekebilir! Bayram önü nakit arayana 4250 TL yatacak! Kurban destek parası niteliğinde minimum 3.500 TL maaş kadar ödeme!

Temmuz ayında büyük kazançlar elde edecek emekliler için ekstra bir kazanç kapısı daha aralandı. Bankalar aracılığıyla emekliler Temmuz ayında ikramiyelere, zamlı maaşlarına ve promosyon ödemelerine sahip olacak. Bu kapsamda bankaların emekli vatandaşlar amacıyla sağladıkları promosyon ödemelerine dair merak edilen noktalar bulunuyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyon ödemesi yaptığını merak eden vatandaşlar amacıyla banka banka incelemede bulunduk. Bu çerçevede en çok promosyon ödemesi yapan bankalar ve listeler sayfamızda. Durum bu halde olunca bankaların promosyon yarışı da başladı. 3 sene süresince maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekli promosyonu alıyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan hangi banka? İşte tüm merak edilenler haberimizde!