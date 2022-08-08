Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK, Bağkur, 4C'li IBAN veya ATM'den faizsiz nakit para çekecek! Emekliye 9.850 TL ödeme haberi şimdi geldi! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...

SSK, Bağkur, 4C'li IBAN veya ATM'den faizsiz nakit para çekecek! Emekliye 9.850 TL ödeme haberi şimdi geldi! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...

Emekliye kredi kampanyaları başladı. SSK, Bağkur, 4C'liye faizsiz kredi veren bankalar var mı inceleyen emekliler, emekliye faizsiz kredi müjdesi var mı diye de sorguluyor. Kamu bankaları ve özel bankalar maaş ödemelerini yaptığı emeklilere ideal faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Bankalar emekliler amacıyla ideal faizli mini gereksinim kredisi kampanyalarını yalnızca kendi müşterileri amacıyla yapıyor. Peki, emekliye özel faizsiz veya düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? İşte banka banka kredi kampanyaları!

takvim.com.tr
08.08.2022 09:00 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:00
Emekliye 9.850 TL ödeme haberi akşam üstü geldi! SSK, Bağkur, 4C’li IBAN veya ATM’den faizsiz nakit para çekecek! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...

SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla faizsiz kredi olanağı tanıyan bankalar, emeklilerin en çok araştırdığı mesele oldu. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve sıfır faizle kredi inceleyen emekliler faizsiz kredi müjdesi bekliyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Denizbank ve diğer bankalar emekli maaş ödemelerini yaptığı emeklilere özel kampanyalar sunuyor. SGK-SSK ve Bağ-kur emeklilerine kredi veren bankalar ve ideal faiz oranları hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 9.850 TL ödeme haberi akşam üstü geldi! SSK, Bağkur, 4C’li IBAN veya ATM’den faizsiz nakit para çekecek! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...

PTT'den Emekli Kredisi

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği Emekli Kredisi!

Nakit ihtiyacı olan emeklilerimize %2,69 faiz oranından başlayan faizlerle 80.000 TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarını değil, borçlarını ertele.

Emekliye 9.850 TL ödeme haberi akşam üstü geldi! SSK, Bağkur, 4C’li IBAN veya ATM’den faizsiz nakit para çekecek! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...

Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT merkezlerinden kredinizi anında kullanın.

Hemen en yakın PTT Merkezine gelip 80.000 TL'ye kadar kredinizi anında alabilirsiniz.

Emekliye 9.850 TL ödeme haberi akşam üstü geldi! SSK, Bağkur, 4C’li IBAN veya ATM’den faizsiz nakit para çekecek! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...

PTT'den Emeklilere SMS Kredi

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize KEFİLSİZ, ŞARTSIZ SMS ile PTT'DEN EMEKLİ KREDİ!

Maaşını PTT iş yerlerinden alan emekliler artık PTT Şubelerine gitmeden kredi alabiliyor.

Emekliye 9.850 TL ödeme haberi akşam üstü geldi! SSK, Bağkur, 4C’li IBAN veya ATM’den faizsiz nakit para çekecek! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...

Kredi için PTT boşluk TC Kimlik numarası yazıp 3050'ye SMS ile gönderin Emekli Kredinizi hesabınıza yatıralım.

Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, 80.000 TL'ye kadar krediyi PTT işyerine gitmeden tek bir SMS ile kullandıralım!

SON DAKİKA