SSK, Bağkur, 4C'li IBAN veya ATM'den faizsiz nakit para çekecek! Emekliye 9.850 TL ödeme haberi şimdi geldi! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...

SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla faizsiz kredi olanağı tanıyan bankalar, emeklilerin en çok araştırdığı mesele oldu. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve sıfır faizle kredi inceleyen emekliler faizsiz kredi müjdesi bekliyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Denizbank ve diğer bankalar emekli maaş ödemelerini yaptığı emeklilere özel kampanyalar sunuyor. SGK-SSK ve Bağ-kur emeklilerine kredi veren bankalar ve ideal faiz oranları hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor...