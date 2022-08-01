SSK, Bağkur, 4C'li 3 dakikada faizsiz ATM'den para çekecek! Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! Halkbank, PTTBank, Denizbank, Garanti...

Faizsiz ve düşük faizli kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Maaşını banka üzerinden alan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Temmuz ayında artan emekli maaşı sonrası emeklilerin çekebileceği en fazla kredi miktarı da arttı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenler ve güncel kampanyalar haberimizde!