SSK, Bağkur, 4C, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Madde 5 detayına dikkat! 4 MÜJDE geldi! 900 gün prim ödemesi emekli edecek! Çırak sigortasının emekliliğe esas...

Emeklileri ve emekli olmak isteyenleri ilgilendiren yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin merak ettiği sorular tek tek yanıtlandı. Uzmanlara, "1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.12.1969 doğumluyum. Halen 1280 gün ödenmiş prim güne sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir? SSK giriş tarihim 8 Şubat 1995 olup 4200 gün prim ödemem var. Doğum borçlanması yaparsam, EYT'den yararlanabilir miyim? " gibi sorular sorularak bunlara yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen cevaplar haberimizde...