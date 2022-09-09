SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes için geçerli! Emekli maaşında 40 gün detayı! SGK'dan duyuru geldi! 48-49-52 yaşında...
Tek tek açıklama yapıldı. SSK, Bağkur, EYT'li, memur herkes merak ediyordu. Emekli maaşında 40 gün detayı duyuruldu. Vatadanşlar birçok konuda bazı bilgilere ulaşmak istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında sıklıkla, "30 Mayıs 2022 tarihinde memurluktan emekli oldum. Ne zaman emekli maaşım bağlanır? Emzirme ödeneğine nasıl müracaat ederim, nereden alırım bilgi verir misiniz? Benim annem 2005 sigorta girişli. EYT yasası çıktığında faydalanabilir mi? Toplamda 5200 sigorta günü var. SGK tarafından sunulan emekli maaşı hesaplama robotunun yaptığı hesaplamalar doğru mudur acaba?" gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte tüm merak edilen detaylar ve soruların cevapları haberimizde...
Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek sorular yanıtlandı. EYT çıkarsa ne emekli olurum? Bağ-Kur primlerimi sildirdim emekli yaşımda borçlanıp prim günlerimi geri alabilir miyim? Babam emekli sandığından emekli oldu. 2016 yılında vefat etti. Ben emekli sandığına tabiyim memurun hali hazırda çalışıyorum ve bekarım. Babamın emekli maaşını alabilir miyim? İşte tüm merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
SSK'dan annemden dolayı maaş alıyordum durdurdular, yurtdışında yaşıyorum, maaşım var fakat çok düşük, SSK maaşımı tekrar bağlatmam için ne yapmam lazım, lütfen izah eder misiniz? Saygılarımla.
Merhaba, yetim aylığına hak kazanabilmeniz için yurtiçinde ya da yurtdışında çalışmıyor olmanız veya gelir aylık almıyor olmanız gerekir. Tarafınıza ödenen tutar asgari ücretin 1/3'ünden fazla bir miktara denk geliyorsa aylığınız durdurulur.
Babamı 1984 yılında annemi de 2017 yılında kaybettim tek çocuklarıyım ve bekarım. 2017 annemin vefatıyla babamdan Bagkur ve annemden SSK maaşı bağlandı. Benim sorum Allah nasip ederse bu yıl sonu SSK'dan benim emekliliğim geliyor ve ben yetim aylıklarının herhangi birini alabilir miyim? Şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılar.
Merhaba, 1984 yılında babanızdan tarafınıza bağlanan Bağkur kapsamında yetim aylığı devam edecektir. Annenizden almakta olduğunuz 4/A yetim aylığı kesilir.
Merhaba, 30 Mayıs 2022 tarihinde memurluktan emekli oldum. Ne zaman emekli maaşım bağlanır bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim.
Merhaba, 4/a ve 4/b kapsamında hizmetleriniz yoksa eğer aylığınız ortalama 40 gün içerisinde bağlanacaktır. Ancak farklı statülerde çalışmalarınız mevcutsa bu süre 90 güne kadar çıkmaktadır. Aylığınızı bağlayacak kurum diğer hizmetlerinizin bulunduğu merkezlere yazı gönderiyor ve hizmetlerinizi istiyor. Hızlı sonuçlanması adına dosya memurunuzla görüşerek nereye yazı yazdığını öğrenin, sonra o yazı yazılan kurumlarla iletişime geçin. Daha hızlı sonuçlanacaktır.
Merhaba, SGK tarafından sunulan emekli maaşı hesaplama robotunun yaptığı hesaplamalar doğru mudur acaba? Buradaki rakama güvenip emekli olmayı düşünüyorum. 200 -300 TL gibi farklılık olabilir ama fazlası olur mu diye size sormak istedim. Saygılarımla.
Merhaba, kurumun yayınlamış olduğu aylık hesaplama sistemi bire bir doğrudur. Ancak farklı statülerde hizmetleriniz mevcutsa hata olabilir. Yani siz 4/a aylık hesabından aylığınızı hesaplıyorsanız ve 4/b veya 4/c hizmetleriniz varsa bunları program dikkate almaz. Bu açıdan hata oluşabilir, ancak sadece 4/a hizmetiniz varsa emeklilik planınızı programa göre yapabilirsiniz.