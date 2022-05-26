SSK 2000 öncesi sonrası, Bağkur Esnaf Tarım, Memur! 1 veri kaldı: 8.873 TL maaş kesin! 6 aylık enflasyon, refah payı, ek zam! Temmuz 2022 memur emekli zam oranı

Emekli memur merakla Temmuz zammının açıklanmasını bekliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında gerçekleşecek zamlara ilişkin son gelişmelerde. Maaş artışında 2022'in ilk 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Zammın netleşebilmesi için ise Haziran ayı verisinin açıklanması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Öte yandan en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak. Peki, Temmuzda kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilenler haberimizde!