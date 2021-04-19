Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bayram öncesinde alacaklar ikramiyeyi merak ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında, bayram ikramiyeleri milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılacak. Başkan Erdoğan emeki ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.''Bayram ikramiyelerini Ramazan bayramını Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz'' dedi.
2021 Yılının emekli ikramiyesi tutarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 yılında çıkarılan yasa ile emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 dini bayram öncesinde bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. Alınan bu karar son 2 yılda uygulanırken 2021 yılında yaklaşan ramazan bayramı öncesi tekrar gündeme geldi.
EMEKLİLER 3 DÖNEMDİR AYNI OLAN İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLİYOR, FAKAT HENÜZ BİR GELİŞME YOK
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs'a denk geliyor. SGK tarafından aktarılan bilgilere göre, emeklilerin ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara aktarılması için bakanlığın çalışmaları hızlandı.