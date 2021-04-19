Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

2021 Yılının emekli ikramiyesi tutarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 yılında çıkarılan yasa ile emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 dini bayram öncesinde bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. Alınan bu karar son 2 yılda uygulanırken 2021 yılında yaklaşan ramazan bayramı öncesi tekrar gündeme geldi.