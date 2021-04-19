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Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bayram öncesinde alacaklar ikramiyeyi merak ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında, bayram ikramiyeleri milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılacak. Başkan Erdoğan emeki ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.''Bayram ikramiyelerini Ramazan bayramını Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz'' dedi.

19.04.2021 08:26 - Son Güncelleme: 27.04.2021 12:29
Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

2021 Yılının emekli ikramiyesi tutarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 yılında çıkarılan yasa ile emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 dini bayram öncesinde bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. Alınan bu karar son 2 yılda uygulanırken 2021 yılında yaklaşan ramazan bayramı öncesi tekrar gündeme geldi.

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Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

EMEKLİLER 3 DÖNEMDİR AYNI OLAN İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLİYOR, FAKAT HENÜZ BİR GELİŞME YOK

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs'a denk geliyor. SGK tarafından aktarılan bilgilere göre, emeklilerin ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara aktarılması için bakanlığın çalışmaları hızlandı.

Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi ya da bir kaç güne yayılarak ödemelerin bayramın öncesinde hesaplarda olması beklentiler arasında.

Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

2018'de emekilere verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 1000 TL olarak 3 dönemdir hesaplara yatırılıyor. Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan detayları aktardı. Bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek, yeni emekli olan kişiler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Gibi merak edilen soruların cevapları haberimizde.