Sonunda beklenen gelişme yaşandı! Altın fiyatlarında hafta sonu bombası! Yatırımcı mest oldu! 10 gr bilezik ve altın fiyatı bugün ne kadar 2022
Yatırımcı mest oldu! 10 gr bilezik ve altın fiyatı bugün ne kadar 2022... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün faiz kararı ardından Başkan Powell'ın "75 baz puan faiz artırımı aktif olarak tartışılan fikir edinilen bir şey değil" duyurusuyla piyasalar soluk alırken; ons altın fiyatları kritik civar olan 1900 doları aşmıştı. Altının ons fiyatı, haftanın son prosedür gününde resesyon kaygıları ve enflasyonist baskı ile ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan güçlenmeyle geriliyor. Ons altın, bugün içinde en yüksek 1878 doları; en düşük ise 1866 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,01 oranında düşüşle 1876 dolardan prosedür gördü.
Sonunda beklenen gelişme yaşandı! Yatırımcı mest oldu! Altın yatırımcıları altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Beklenen fed kararının açıklanmasının sonrasında altın fiyatları ile alakalı kritik tahminler gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son hale geçmeden evvel yatırımcıların en çok merak ettiği altın yarımlarına yön veren canlı altın yorumları ne oldu? Peki, Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları ile son durum!
ABD 10 senelik tahvil faizleri dün yüzde 3,10 oranına kadar yükselerek 16 Kasım 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; bugün de gördüğü zirveye yakın hareket ediyor. Dolar dizini de bugün 104,06 oranına kadar yükselerek 23 Aralık 2002 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Yaklaşık 20 senenin zirvesini gören dizin şu sıralarda ise 0,36 oranında düşüşle 103,37 civarında bulunuyor.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Gram altının fiyatı, haftanın son prosedür gününe düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 912,46 lira civarını, en düşük ise 892,42 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 11:52 itibarıyla yüzde 0,73 oranında yükselişle 903,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1497 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 159 liradan prosedür görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 901 lira civarında hareket ederken; yeni güne 896 lira seviyeden başlamıştı.