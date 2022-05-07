Sonunda beklenen gelişme yaşandı! Altın fiyatlarında hafta sonu bombası! Yatırımcı mest oldu! 10 gr bilezik ve altın fiyatı bugün ne kadar 2022

Sonunda beklenen gelişme yaşandı! Yatırımcı mest oldu! Altın yatırımcıları altın fiyatlarının ne yönde ilerleyeceğini merak ediyor. Beklenen fed kararının açıklanmasının sonrasında altın fiyatları ile alakalı kritik tahminler gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki son hale geçmeden evvel yatırımcıların en çok merak ettiği altın yarımlarına yön veren canlı altın yorumları ne oldu? Peki, Cumhuriyet, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? İşte anlık ve canlı alış satış rakamları ile son durum!