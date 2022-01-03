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Haberler Ekonomi Son veri açıklanıyor! 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar...

Son veri açıklanıyor! 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar...

Toplamda 17.5 milyon emekli ve memuru ilgilendiren maaş zamları bugün belli oluyor. Geçtiğimiz ay asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın hemen ardından ayın ilk günüyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağı konusunda gelen açıklamalar önemle takip ediliyor. Zam tutarı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak. Milyonlarca kişi ise zamlı maaşlarını bu ay içerisinde alacak. Öte yandan ek zam konusunun bugün yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi de bekleniyor.

takvim.com.tr
03.01.2022 07:53 - Son Güncelleme: 03.01.2022 07:53
Son veri açıklanıyor! 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar...

Son veri açıklanıyor. 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek. Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar bugün netleşiyor. 2022 Ocak ayının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyor. 2021 yılının ikinci altı ayında gerçekleşen enflasyon emekli ve memur maaşlarına yansıyacak. Sosyal yardım miktarları da bu veriler sonrası artacak. Ek zam konusunun Kabine'de de görüşülmesi beklenirken zamlı maaşlar bu ay hesaplarda olacak.

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Son veri açıklanıyor! 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar...

MİLYONLARCA KİŞİ BEKLİYOR

Yaklaşık 13 milyon emekli, 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak.

Son veri açıklanıyor! 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar...

Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak. Hemen ardından memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de başlayacak.

Son veri açıklanıyor! 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar...

SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.

Son veri açıklanıyor! 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar...

SEYYANEN ARTIŞ DA VAR

Memur, işçi, emekliye yapılacak zam oranlarında belirleyici olacak 2021'in ikinci 6 aylık enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklanacak aralık verisiyle netleşecek.

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