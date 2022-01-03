Son veri açıklanıyor! 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek! Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar...
Toplamda 17.5 milyon emekli ve memuru ilgilendiren maaş zamları bugün belli oluyor. Geçtiğimiz ay asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın hemen ardından ayın ilk günüyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağı konusunda gelen açıklamalar önemle takip ediliyor. Zam tutarı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak. Milyonlarca kişi ise zamlı maaşlarını bu ay içerisinde alacak. Öte yandan ek zam konusunun bugün yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi de bekleniyor.
03.01.2022 07:53
- Son Güncelleme: 03.01.2022 07:53
Son veri açıklanıyor. 17.5 milyon emekli ve memurun maaşları işte böyle yükselecek. Ek zam sonrası en düşük ve en yüksek maaşlar bugün netleşiyor. 2022 Ocak ayının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyor. 2021 yılının ikinci altı ayında gerçekleşen enflasyon emekli ve memur maaşlarına yansıyacak. Sosyal yardım miktarları da bu veriler sonrası artacak. Ek zam konusunun Kabine'de de görüşülmesi beklenirken zamlı maaşlar bu ay hesaplarda olacak.