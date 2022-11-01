Son tarihi verdi! O tarihten sonra altın alan zarar eder... İslam Memiş altın bu fiyata gelmeden alın dedi!
Ekonominin sık sık bir değişim içerisinde olması insanları incelemeye ve yapılan tahminleri değerlendirmeye yöneltiyor. İslam Memiş bilhassa dolar ve altın üstünde yaptığı istikrarlı tahminleriyle pek çok vatandaşın ilgisini çekmektedir. Verilen rakamlara ve hamleleri doğru anda yapmanın önemine ilgi çeken ekonomist, altın için son fırsatlardan bahsederek pek çok vatandaşı uyardı.
01.11.2022 08:58 - Son Güncelleme: 01.11.2022 08:58
Yatırım gerçekleştirmek isteyenlerin kur farkından etkilenmeden işlerini bitirmesi gerektiği üstünde duran ekonomist, şaşırtan değerlendirmeleriyle kendini gösterdi. Yatırımlarını dolar ve altın üstünden gerçekleştirmek isteyenlerin en çok takip ettiği isimlerden olan Memiş, sosyal medyası üstünden yaptığı analizlerle ortalığı biraz karıştırdı. Buna göre çizdiği tablo altın bağlamında daha ılımlı olsa da alım yapılacak son rakamlardan da bahsetti.