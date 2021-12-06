SON DAKİKA: Türkiye'nin mega projelerinde kritik yıl 2022! Hepsi birden geliyor...
Son dakika haberleri... Türkiye'nin mega projelerinde 2022 yılı kritik bir yıl olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TCG Anadolu, Milli Muharip Savaş Uçağı, SİHA'lar ve savunma sistemleri ile ilgili önemli gelişmeleri aktardı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz" dedi ve 2022'ye işaret etti. İşte Savunma sanayiinde çok önemli son dakika haberleri ve ayrıntılar...
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin geldiği konum ve seviye onların ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yüksek olmadığı dönemde bile temas vardı. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temaların daha iyi olacağını belirtmek isterim" dedi.
Demir, ABD'nin Hindistan'ın S-400 almasının CAATSA yaptırımlarına tabi olmayacağı değerlendirmelerine ilişkin de, "ABD'nin tavrı net şekilde turnusol kağıdı oldu" ifadelerini kullandı.
MMU 2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK
Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Demir, Rusya ile görüşmelerde çok sayıda işbirliği kalemi olduğuna değinerek, "Bunlar Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU 2023te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi var, belirli sistemler var ama zaman geçtikçe bazı sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi de gibi bir süreç olacak. Bu süreçte yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya tarafıyla görüşmeler olabilir" diye konuştu.
İLİŞKİLERİN YÜKSEK OLMADIĞI DÖNEMDE BİLE TEMAS VARDI
BAE ile savunma sanayinin potansiyel olarak işbirliği oluşturabilecek alanlardan birisi olduğunu dile getiren Demir, "Savunma sanayi rakamlarımıza baktığımızda kriz döneminde dahi savunma sanayinde ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var.
ABD'NİN TAVRI TURNUSOL KAĞIDI
S-400 konusunda iki sistem için masaya oturulduğunu ve ikinci sistem için ortak üretim ve işbirliği konusunda adımlar atıldığını bildiren Demir, Patriot konusunda herhangi ABD ile bir gelişme ve ya temas olmadığını dile getirdi.Hindistan'ın S-400 konusundaki görüşmelerini bildiklerini söyleyen Demir, "ABD'nin Hindistan'a istisna tanımakla ilgili inisiyatifi var, bunu görüyoruz. Çok da şaşırtıcı değil. ABD'nin tavrı net şekilde turnusol kağıdı oldu" dedi.