SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için hazırlıkta son aşamaya geldi
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak. Söz konusu müjdeyi kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak.
27.07.2022 12:15 - Son Güncelleme: 27.07.2022 12:15
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.
Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak.