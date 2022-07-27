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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için hazırlıkta son aşamaya geldi

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için hazırlıkta son aşamaya geldi

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak. Söz konusu müjdeyi kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak.

27.07.2022 12:15 - Son Güncelleme: 27.07.2022 12:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için hazırlıkta son aşamaya geldi

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için hazırlıkta son aşamaya geldi

TASLAK BUGÜNKÜ TOPLANTIDA NETLİK KAZANACAK
Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için hazırlıkta son aşamaya geldi

Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini vererek Başkan Erdoğan'ın onayına sunacak.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için hazırlıkta son aşamaya geldi

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak! Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için hazırlıkta son aşamaya geldi

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK
Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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