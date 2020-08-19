Son dakika! Başkan Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı açtı! Dikkat çeken imza detayı

Törende Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile çok sayıda davetli yer aldı.