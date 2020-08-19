Son dakika! Başkan Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı açtı! Dikkat çeken imza detayı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yapımı tamamlanan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda, 1400 kişiye istihdam sağlanacak. Başkan Erdoğan'ın, fabrikada bir panelin üzerine günün tarihini atması ve imzalaması dikkatlerden kaçmadı.
19.08.2020 16:01
- Son Güncelleme: 19.08.2020 16:05
Törende Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile çok sayıda davetli yer aldı.
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