SON DAKİKA banka faiz oranları 2022 | Güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları! 32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yarattı!

Kredi faiz oranları nakite ihtiyaç duyanların en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle 2022 konut kredisi kredi faiz oranları ne kadar sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları 2022 ne kadar? İşte merak edilenler...