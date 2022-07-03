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Haberler Ekonomi SON DAKİKA banka faiz oranları 2022 | Güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları! 32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yarattı!

SON DAKİKA banka faiz oranları 2022 | Güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları! 32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yarattı!

2022 kredi faiz oranları nakit ihtiyacı olanlar veya taşınmaz satın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Birçok bankanın faiz oranlarında değişikliğe gitmesiyle yeni rakamlar oldukça araştırılmaya başlandı. 2022 kredi faiz oranları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
03.07.2022 13:08 - Son Güncelleme: 03.07.2022 13:09
32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yarattı! SON DAKİKA banka faiz oranları 2022 | Güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları

Kredi faiz oranları nakite ihtiyaç duyanların en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle 2022 konut kredisi kredi faiz oranları ne kadar sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 kredi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları 2022 ne kadar? İşte merak edilenler...

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32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yarattı! SON DAKİKA banka faiz oranları 2022 | Güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları

2022 BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI GÜNCEL!

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İHTİYAÇ KREDİSİ % 1,79

KONUT KREDİSİ % 1,34

TAŞIT KREDİSİ % 1,59

32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yarattı! SON DAKİKA banka faiz oranları 2022 | Güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları

VAKIFBANK

İHTİYAÇ KREDİSİ % 1,91

KONUT KREDİSİ % 1,29

TAŞIT KREDİSİ % 1,59

32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yarattı! SON DAKİKA banka faiz oranları 2022 | Güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları

İŞ BANKASI

İHTİYAÇ KREDİSİ % 2,15
KONUT KREDİSİ % 2,05
TAŞIT KREDİSİ % 2,05
32 günlük vadeli mevduat faizleri bomba etkisi yarattı! SON DAKİKA banka faiz oranları 2022 | Güncel konut, taşıt, ihtiyaç kredisi oranları

GARANTİ BANKASI

İHTİYAÇ KREDİSİ %2,54

KONUT KREDİSİ %2,75

SON DAKİKA